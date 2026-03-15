MotoGP traslada la carrera de Qatar a noviembre por la guerra: Portimao y Valencia pueden variar

El Gran Premio de Qatar de MotoGP, previsto inicialmente para disputarse en abril, ha sido aplazado hasta el 8 de noviembre debido a la guerra en Oriente Medio, lo que afecta también a las últimas pruebas, de Portimao (Portugal) y Valencia (España), según ha informado este domingo la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la organización del Mundial.

La decisión, según la misma, se ha adoptado «en estrecha colaboración» con el promotor y las autoridades cataríes, «con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes».

«Tras una exhaustiva planificación de escenarios y un análisis del calendario, se ha elegido la fecha revisada para garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimão se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la final de temporada en Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas», añade el comunicado.

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, aseguró que esta modificación «se ha tomado con gran cuidado y en plena coordinación con nuestros socios de Qatar y de todo el paddock».

Qatar pasa a noviembre

«Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel posible. También reconocemos la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento», dijo.

Ezpeleta, asimismo, agradeció a sus «socios de Portimao y Valencia por su colaboración y flexibilidad, que han ayudado a llevar a cabo una transición fluida al calendario revisado», que les «permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional».

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente de la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar y del Circuito Internacional de Lusail (LIC), declaró que «respetan y respaldan la decisión del Grupo MotoGP Sport and Entertainment de aplazar el GP de Qatar de MotoGP».

«Agradecemos sinceramente a nuestros aficionados, equipos y socios su comprensión y su apoyo constante, y esperamos dar la bienvenida a todos de nuevo al Circuito Internacional de Lusail», apostilló.

Mientras tanto, Jorge Viegas, presidente de la FIM, apuntó que este organismo «respalda plenamente la decisión de reprogramar el Gran Premio de Qatar. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, la seguridad de nuestros pilotos, equipos, oficiales y aficionados debe ser siempre lo primero. Confiamos en que el calendario actualizado garantice que el evento en Qatar pueda celebrarse en las condiciones más seguras y profesionales».

El Mundial de MotoGP, que comenzó esta temporada con el GP de Tailandia el pasado día 1, se reanudará el próximo 22 con el GP de Brasil en el Autódromo Ayrton Senna.