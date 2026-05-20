Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Revisar cuánto nos cuesta repostar se ha convertido ya en un hábito para muchos conductores madrileños. Hace no demasiado tiempo la mayoría paraba simplemente en la gasolinera más cercana o en la de siempre, pero ahora la situación ha cambiado. Las diferencias de precio entre estaciones siguen existiendo y, aunque puedan parecer pequeñas a primera vista, cuando se llena un depósito completo acaban notándose bastante más de lo que parece, por lo que si deseas saber cuánto cuesta repostar hoy miércoles 20 de mayo, toma nota que te lo explicamos y te mostramos dónde es más barato llenar el depósito en Madrid.

Durante las últimas semanas los carburantes han mantenido una evolución relativamente estable, sin cambios bruscos ni grandes subidas repentinas. Aun así, el mercado continúa pendiente de distintos factores que influyen directamente en el precio final que llega al surtidor. La evolución del petróleo, los costes logísticos o el contexto internacional siguen marcando el comportamiento del combustible y cualquier movimiento acaba trasladándose tarde o temprano al bolsillo de los conductores. Por eso muchos usuarios han incorporado una costumbre que hace unos años no era tan habitual: comparar precios antes de salir de casa y para ello, tenemos el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica a través del cual podemos dar con las gasolineras más baratas de Madrid para hoy miércoles 20 de mayo y dónde se pueden encontrar además algunas de las opciones más interesantes para ahorrar al repostar.

Precio de la gasolina hoy miércoles 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Veamos a continuación las últimas actualizaciones notificadas por las propias estaciones de servicio para primera hora de la mañana de este miércoles 20 de Mayo en Madrid con precio tanto de la gasolina como del diésel

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. 1,355 €/l

. Meco. Camino del Olivo, 1. 1,355 €/l GasExpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. 1,369 €/l Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. 1,369 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. 1,369 €/l Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa s/n. 1,369 €/l

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa s/n. 1,369 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. 1,389 €/l

. Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. 1,389 €/l Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Avenida Democracia, 41. 1,389 €/l

. Madrid. Avenida Democracia, 41. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 62. 1,389 €/l

. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. 1,389 €/l Ballenoil . Coslada. Avenida Jarama, 17. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida Jarama, 17. 1,389 €/l Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. 1,389 €/l

. Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. 1,389 €/l Petroprix . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. 1,389 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel s/n. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel s/n. 1,389 €/l Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. 1,389 €/l

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. 1,389 €/l T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,389 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,389 €/l

. Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,389 €/l Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. 1,389 €/l GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. 1,389 €/l Ballenoil . Coslada. Avenida Constitución, 28. 1,389 €/l

. Coslada. Avenida Constitución, 28. 1,389 €/l Plenergy . Madrid. Calle Pirotecnia, 2. 1,389 €/l

. Madrid. Calle Pirotecnia, 2. 1,389 €/l Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. 1,389 €/l Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. 1,389 €/l Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. 1,389 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. 1,389 €/l Plenergy. Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. 1,479 €/l

. Madrid. Calle José Paulete. 1,479 €/l Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,535 €/l

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,535 €/l Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,539 €/l

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,539 €/l Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,553 €/l

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,553 €/l Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,579 €/l

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,579 €/l Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. 1,589 €/l

. Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. 1,589 €/l BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. 1,599 €/l

. El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. 1,599 €/l E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. 1,599 €/l

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. 1,599 €/l Confort Auto . Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. 1,599 €/l

. Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. 1,599 €/l Shell . Madrid. Carrera Valencia km 14,800. 1,609 €/l

. Madrid. Carrera Valencia km 14,800. 1,609 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca. 1,617 €/l

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca. 1,617 €/l Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,617 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. 1,617 €/l Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. 1,629 €/l

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. 1,629 €/l Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,629 €/l

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,629 €/l Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. 1,629 €/l

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. 1,629 €/l Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles s/n. 1,639 €/l

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles s/n. 1,639 €/l Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. 1,639 €/l

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. 1,639 €/l Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. 1,639 €/l

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. 1,639 €/l Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. 1,639 €/l

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. 1,639 €/l Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. 1,649 €/l

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. 1,649 €/l Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. 1,649 €/l

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. 1,649 €/l BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. 1,649 €/l

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. 1,649 €/l Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. 1,649 €/l

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. 1,649 €/l Galp. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero s/n. 1,659 €/l

Diésel

Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca. 1,529 €/l

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca. 1,529 €/l Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa s/n. 1,529 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa s/n. 1,529 €/l Lavaplus . Alcorcón. Avenida Europa, 15. 1,529 €/l

. Alcorcón. Avenida Europa, 15. 1,529 €/l Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. 1,549 €/l

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. 1,549 €/l Ballenoil . Algete. Calle Pelaya, 1. 1,554 €/l

. Algete. Calle Pelaya, 1. 1,554 €/l Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,559 €/l

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. 1,559 €/l Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. 1,569 €/l

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. 1,569 €/l Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. 1,569 €/l

. El Escorial. Calle Estación, 40. 1,569 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. 1,569 €/l

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. 1,569 €/l Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. 1,576 €/l

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. 1,576 €/l Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. 1,579 €/l

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. 1,579 €/l Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal (Izdo.), 80. 1,579 €/l

. Móstoles. Avenida Portugal (Izdo.), 80. 1,579 €/l Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo km 12. 1,579 €/l

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo km 12. 1,579 €/l Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. 1,579 €/l

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. 1,579 €/l Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. 1,579 €/l

. Móstoles. Calle Fragua, 16. 1,579 €/l Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. 1,579 €/l

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. 1,579 €/l Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. 1,579 €/l

. Getafe. Calle Franklin, 1. 1,579 €/l Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. 1,579 €/l

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. 1,579 €/l T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,579 €/l

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,579 €/l Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. 1,579 €/l

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. 1,579 €/l Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. 1,579 €/l

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. 1,579 €/l Plenergy . Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. 1,579 €/l

. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. 1,579 €/l Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. 1,579 €/l

. Getafe. Calle Herreros, 1. 1,579 €/l Gasolinera Getafe. Getafe. Avda Arcas de Agua s/n. 1,579 €/l

Dónde encontrar el mapa con las gasolineras más baratas

Como comprobamos con los listados que te acabamos de mostrar, las estaciones automáticas y las cadenas de bajo coste parece que siguen consolidándose como una alternativa habitual para quienes buscan ahorrar unos euros cada vez que repostan. En muchos casos ofrecen precios más ajustados porque cuentan con estructuras más sencillas o servicios adicionales más limitados, algo que les permite competir directamente con las grandes marcas tradicionales.

La ubicación también continúa siendo determinante. Las estaciones situadas junto a grandes accesos, autovías o zonas con un tráfico elevado suelen registrar importes más altos, mientras que los polígonos industriales o los municipios donde existe mayor competencia mantienen precios más ajustados. Ahí es donde muchos conductores encuentran diferencias que pueden resultar interesantes. Además, el precio del combustible no depende únicamente de cada gasolinera. El petróleo, los costes de distribución, la demanda internacional o el contexto económico siguen influyendo en el importe final. Por eso herramientas como el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica continúan siendo una referencia para miles de usuarios que buscan consultar precios actualizados y localizar sobre mapa como el que ahora te mostramos de Madrid, las estaciones más económicas antes de repostar.