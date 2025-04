El truco de los alemanes para pagar menos por la gasolina: ya se puede hacer en España

Llenar el depósito del coche se ha convertido en una rutina cara y, para muchos, frustrante. Con los precios del combustible resistiéndose a bajar, cualquier consejo que ayude a ahorrar es más que bienvenido. Y es que a veces no es necesario hacer grandes cambios, sólo saber cuándo y dónde repostar.

Y aquí es donde entra en juego una práctica que los conductores alemanes llevan utilizando desde hace tiempo y que, curiosamente, no todos conocen fuera de sus fronteras. Se trata de algo tan sencillo como repostar a ciertas horas del día para aprovechar los momentos en que el precio del combustible tiende a bajar. Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, puede suponer una diferencia de hasta 40 céntimos por litro, lo que equivale a un ahorro de 20 euros en un depósito de 50 litros.

El truco de los alemanes para ahorrar en gasolina

Según estudios realizados por el Club de Automovilistas Alemanes (ADAC), la hora a la que decides ir a la gasolinera puede influir directamente en el precio que pagas. Este organismo ha analizado a fondo el comportamiento de los precios del combustible en diferentes franjas horarias y ha llegado a una conclusión muy clara: repostar por la tarde sale más barato que hacerlo por la mañana. De media, se pueden ahorrar entre tres y siete céntimos por litro simplemente eligiendo una hora más adecuada.

Éste pequeño cambio de hábito se traduce en un ahorro importante a lo largo del mes, especialmente para quienes conducen a diario. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña a primera vista, cuando se multiplica por cada litro y cada repostaje, los números terminan siendo mucho más relevantes. Lo más interesante es que esta tendencia no sólo se aplica en Alemania. En países como España, este patrón también se repite con bastante frecuencia.

Mejor hora para repostar

La franja más económica suele estar entre las 18:00 y las 20:00 horas, ya que muchas estaciones de servicio bajan ligeramente sus precios como parte de una estrategia para atraer más clientes en las últimas horas del día. Por el contrario, los precios tienden a ser más altos por la mañana, especialmente entre las 7:00 y las 10:00, cuando comienza el movimiento del día y mucha gente aprovecha para repostar antes de ir a trabajar.

Sin embargo, hay un detalle adicional a tener en cuenta, especialmente durante los meses de calor. Y es que el combustible, como cualquier líquido, se expande cuando suben las temperaturas. Esto quiere decir que, cuando echas gasolina durante las horas más calurosas del día, técnicamente estás recibiendo una menor cantidad de combustible por el mismo volumen, ya que se encuentra más dilatado.

Por eso, para maximizar tanto el precio como la eficiencia, lo más recomendable es repostar al atardecer, cuando las temperaturas son más suaves y los precios también son más bajos. Es un doble ahorro que merece la pena tener en cuenta.

Estaciones de servicio

Otro consejo útil del ADAC tiene que ver con la ubicación de las estaciones de servicio. Según sus investigaciones, las gasolineras situadas en autopistas o autovías suelen tener precios notablemente más altos que aquellas que se encuentran dentro de núcleos urbanos o en carreteras secundarias. En algunos casos, la diferencia puede superar los 50 céntimos por litro.

La razón es sencilla: las estaciones en vías rápidas suelen aprovechar la urgencia o la falta de opciones de los conductores que no quieren desviarse. Saben que muchos no quieren perder tiempo sólo para buscar una gasolinera más barata. Pero si no tienes el depósito en reserva y puedes permitirte desviarte unos pocos kilómetros, hacerlo puede suponer un ahorro significativo.

Cambio de hábitos

Además de elegir bien la hora y el lugar para repostar, hay ciertos hábitos diarios que pueden ayudarte a ahorrar gasolina sin apenas esfuerzo. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de conducir con un poco más de conciencia y planificación:

Ir pegando acelerones o frenando de golpe hace que el coche consuma más gasolina de la que debería. Si conduces con calma, acelerando poco a poco y anticipando las frenadas, el motor trabaja mejor y gasta menos.

Subir de marcha cuando el coche está a muchas revoluciones es como decirle al motor que trabaje de más. Usar marchas largas y cambiar pronto ayuda a ahorrar sin que el coche sufra.

Si estás esperando a alguien o en un atasco largo, dejar el motor encendido es tirar gasolina. Apagarlo te ahorra ese consumo inútil.

Cuanto más peso lleva el coche, más esfuerzo tiene que hacer el motor. Y eso se traduce en más consumo. Si tienes el maletero lleno de cosas que no usas, mejor déjalas en casa.

Evitar atascos o desvíos innecesarios ahorra tiempo y combustible. Aplicaciones como Google Maps o Waze son tus aliadas para encontrar el camino más eficiente.

En definitiva, ahorrar gasolina está en los pequeños detalles. Cambiando hábitos y eligiendo bien cuándo y dónde repostar, el ahorro mensual puede ser significativo.