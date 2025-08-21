MG continúa consolidando su estrategia de electrificación en el mercado español y refuerza su posición como una de las marcas más relevantes en el segmento de los híbridos enchufables con el MG HS. En julio, el fabricante automovilístico chino alcanzó una cuota del 13,9% en el canal particular de vehículos PHEV, situándose como la segunda marca con mayores ventas en esta tecnología y la tercera en el conjunto de todos los canales.

Estos sólidos resultados se apoyan, principalmente, en el éxito del MG HS PHEV, que fue el modelo híbrido enchufable más vendido en España durante el mes de julio, con casi 1.000 unidades matriculadas en todos los canales. Este modelo consolida su posición como una de las opciones favoritas del cliente particular que busca la tecnología de electrificación más avanzada sin renunciar al confort, la tecnología y la practicidad de uso.

MG HS, líder en ventas

Junto al HS, el MG ZS Hybrid+ refuerza el liderazgo de MG en el canal particular con un desempeño destacado en el segmento híbrido. En su versión HEV, el ZS fue el tercer modelo híbrido más vendido en el canal particular en julio, con 910 unidades matriculadas y una cuota del 7,5%. Gracias a su propuesta multienergía, el ZS fue el tercer modelo más vendido del ranking absoluto de ventas del mercado español en julio, con 1.484 unidades matriculadas.

MG matriculó en julio un total de 3.157 unidades en el canal particular, manteniendo su cuota de mercado total en el 6,4% en lo que va de año. Dentro de ese canal, fue la tercera marca más vendida en vehículos híbridos (HEV), con una cuota del 11,1% y 1.359 unidades matriculadas. Dentro de los vehículos de gasolina, MG fue la quinta marca del ranking de ventas, con una cuota del 5,8% y 737 unidades matriculadas.

Electrificación al alcance de todos

Fiel a su filosofía de democratizar el acceso a la movilidad electrificada, MG ofrece una gama amplia y tecnológica con opciones 100% eléctricas, híbridas e híbridas enchufables. El MG HS, protagonista del segmento PHEV, ejemplifica esta estrategia al combinar un sistema de propulsión eficiente, un elevado nivel de equipamiento y un precio altamente competitivo.

Con su compromiso de ofrecer tecnologías avanzadas a precios accesibles, MG se posiciona como una de las marcas con mayor proyección en el mercado español, respaldada por una estrategia multienergía centrada en el cliente particular.