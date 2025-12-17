Cambio radical en las matrículas en España a partir de 2026: el giro que llega

A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor varios cambios relevantes para las matrículas en España. Desde el año 2000, se utiliza un sistema de matrículas alfanuméricas sin referencia provincial, compuesto por cuatro números y tres letras. Este cambio supuso una ruptura con el modelo anterior, en el que las matrículas incluían las siglas de la provincia donde se matriculaba el vehículo, como la M de Madrid, la B de Barcelona o la AB de Albacete.

La historia de las matrículas en España se remonta a más de 124 años atrás. Desde entonces, el parque automovilístico ha crecido de forma exponencial y el sistema de matriculación ha tenido que adaptarse a esa evolución .El modelo actual, vigente desde el año 2000, ha permitido matricular millones de vehículos sin problemas… hasta ahora.

El cambio en las matrículas en España

No todas las letras ni todas las combinaciones son válidas en el sistema español de matriculación. Desde el inicio, la Dirección General de Tráfico (DGT) estableció una serie de restricciones con un objetivo muy claro: evitar confusiones, malentendidos y posibles ofensas.

Por un lado, están prohibidas las combinaciones de letras que puedan formar palabras malsonantes, como «PUT» o «CUL». Por otro, hay letras que directamente no se utilizan. Es el caso de la Ñ y la Q, ya que se pueden confundir fácilmente con la N y el 0, respectivamente. Además, se excluyen las vocales para impedir la formación de acrósticos o palabras reconocibles como ETA, FBI, ANO, PIS o incluso nombres propios como ANA o EVA.

La secuencia de letras avanza de forma constante. La última matrícula registrada hasta el 16 de diciembre de 2025 corresponde a un Renault Clio con numeración 22*** NJG. Siguiendo la progresión natural del sistema, en 2026 los coches nuevos comenzarán a lucir combinaciones con la letra P y, posteriormente, con la Q.

Teniendo en cuenta el ritmo medio de matriculaciones en España, que ronda los 3.000 vehículos diarios, la progresión indica que las matrículas con la letra P comenzarán a verse entre finales de febrero y marzo de 2026, mientras que la llegada de la letra Q se producirá previsiblemente a finales de 2026 o a comienzos de 2027, siempre en función de la evolución real del mercado automovilístico.

A medida que continúe el ritmo constante de matriculaciones, se espera que la R aparezca a mediados de 2027 y la S a finales del mismo año, mientras que la T se registrará hacia mediados de 2028 y la V hacia finales de 2028. Posteriormente, la W hará su aparición a mediados de 2029, seguida de la X a finales de ese año y la Y a mediados de 2030, hasta que finalmente la Z, última letra de la serie actual, se vea en las matrículas a finales de 2030 o principios de 2031.

A pesar de la llegada de nuevas letras, el formato general de las matrículas españolas seguirá siendo el mismo. Se mantendrán los cuatro números y las tres letras finales, sin referencia a provincias y con la franja azul europea en el lateral izquierdo.

Código QR

Cuando se agote la letra Z en las matrículas españolas, la DGT ya tiene previstas alternativas para actualizar el sistema y adaptarlo a las necesidades de un parque automovilístico en constante crecimiento. Una de las soluciones que se barajan consiste en incluir un código QR o un microchip directamente en la matrícula.

Con un simple escaneo, un agente podría conocer en cuestión de segundos datos fundamentales, como la identificación del conductor, la lista de accidentes en los que se ha visto involucrado, el estado del seguro, si ha pasado la ITV o incluso su clasificación medioambiental. De esta manera, se agilizarían los controles en carretera y se mejoraría la seguridad vial.

El año 2026 marcará un punto de inflexión en varios aspectos de la conducción en España. La seguridad, la sostenibilidad y la tecnología estarán más presentes que nunca.

Antigüedad parque automovilístico

La antigüedad del parque de turismos que circula por España continúa creciendo y ya se sitúa en los 14,5 años de media, frente a los 14,2 años de 2023. Casi un tercio del parque español tiene más de 20 años, creciendo un 11,2% hasta situarse en 8,7 millones de vehículos. Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables alcanzan 495.086 unidades (1,6% del total), mientras que los turismos con etiquetas ECO o Cero suponen el 8,3%, con un aumento del 35,5% de los Cero en 2024.

José López-Tafall, director general de ANFAC, ha destacado que «el mercado de vehículos en España continúa envejeciendo, con una media de antigüedad que ya alcanza los 14,5 años. Según sus datos, en 2024 permanecieron en circulación más de 8,5 millones de vehículos con más de 20 años, lo que genera una preocupación significativa no solo desde el punto de vista medioambiental, debido a sus mayores emisiones, sino también por motivos de seguridad. Estos coches más antiguos incorporan menos sistemas ADAS y otras tecnologías de seguridad presentes en los vehículos nuevos, lo que aumenta los riesgos en carretera y evidencia la necesidad de renovar el parque automovilístico español».