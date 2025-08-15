Lewandowski: «El The Best es más justo que el Balón de Oro»

Robert Lewandowski se ha mojado con claridad sobre el próximo Balón de Oro y ha afirmado que el The Best, que lo ganó Vinicius por delante de Rodri el año pasado, es más justo. El delantero polaco, que nunca ha ganado el trofeo de France Football, declaró que este título es «comercial y político».

«Alguien del Barcelona debe ganar el Balón de Oro», le preguntó el periodista al delantero polaco. El jugador culé respondió con sinceridad: «Sí, por cómo hemos jugado toda la temporada. Por el tipo de fútbol que hemos mostrado. Por supuesto. Tenemos jugadores que pueden ser favoritos para ganar este tipo de títulos».

Pero Robert Lewandowski dejó una interesante reflexión con palo incluido al trofeo de France Football: «No sé ahora cuál es más importante. El FIFA The Best tengo que decir que es más justo. El Balón de Oro es más comercial».

«Nadie puede entender esa situación. Es parte del fútbol y algo político», añadió Lewandowski en una entrevista en la BBC sobre el Balón de Oro. Hay que recordar que el delantero polaco nunca ha ganado este trofeo y, en cambio, sí ha ganado dos veces el premio The Best en los años 2020 y 2021 siendo jugador del Bayern de Múnich.

🙄 «¿El Balón de Oro? Lo debe ganar alguien del Barça». 🙄 «Es un premio más comercial… el The Best es más justo». 👉 Lewandowski no se muerde la lengua. #ChiringuitoBalónDeOro pic.twitter.com/B8ymaXIWVK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2025

El Balón de Oro: entre Barça y PSG

El vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint Germain, encabeza en número la lista de candidatos al Balón de Oro después de que France Football publicase la lista de los 30 finalistas. El club galo cuenta con nueve nombres entre los que se encuentra el gran favorito, Ousmane Dembélé, así como Fabián Ruiz como representante español.

Los chicos de Luis Enrique parten con ventaja para salir victoriosos de este galardón que distingue al mejor futbolista de la última temporada en el fútbol europeo. España cuenta con dos clubes que lo representan en el premio como Barcelona y Real Madrid. Los culés han conseguido la nominación de cuatro futbolistas: Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Lewandowski.

Por su parte, el Real Madrid ha visto cómo tres de los suyos se cuelan en la lucha por el premio con el flamante Bota de Oro Mbappé a la cabeza seguido de Vinicius y Jude Bellingham. El equipo blanco está igualado en número de representantes con el finalista de la Champions League, el Inter de Milán, que cuenta con Lautaro, Thuram y Dumfries.