Stoichkov se viene arriba con Lamine Yamal: «A ver si puedo entregarle el Balón de Oro»

Hristo Stoichkov se ha pronunciado sobre el Balón de Oro, deseando dárselo a Lamine Yamal. El que fuera delantero del Barcelona no dudó en mostrarse favorable a que el internacional español sea el galardonado, por delante de Ousmane Dembélé, al que considera el gran favorito. En el Trofeo Joan Gamper, el ex futbolista habló sobre la posibilidad de que lo gane el jugador del Barça: «A ver si se lo puedo entregar».

Stoichkov habló sobre la temporada que le espera al Barcelona, durante el Gamper, en el que los del Flick golearon al Como de Cesc Fabregas. «Creo que podemos ganar la Liga, la Champions ya es diferente, aunque es pronto para comparar lo que estamos viendo con lo de la pasada temporada», destacó el búlgaro.

Tras ello, habló sobre las opciones del Balón de Oro. Stoichkov se pronunció sobre quiénes son los favoritos y habló de la posibilidad de que Lamine Yamal sea el galardonado: «Hay dos favoritos muy claros para el Balón de Oro: Lamine y Dembélé. Supongo que la Champions pesa mucho, pero a ver si se lo puedo entregar».

El internacional español está creciendo a pasos agigantados y, con apenas 18 años recién cumplidos, es ya uno de los mejores futbolistas del mundo. Al menos, uno de los más determinantes. Ante el Como, en la puesta de largo del Barcelona ante su afición, volvió a demostrarlo.

Lamine Yamal marcó los dos últimos goles del encuentro ante el conjunto italiano. El Como se llevó una goleada en el Gamper, que se celebró en el Johan Cruyff de San Juan Despí. En un primer momento, el partido se iba a celebrar en el Camp Nou, pero las obras del estadio impiden que todavía esté listo para acoger partidos del conjunto barcelonista, por lo que el choque fue disputado en la ciudad deportiva culé, en el recinto donde habitualmente se juegan los encuentros del femenino y del Barça Atletic.

Entre los asistentes al encuentro estaba Hristo Stoichkov, que fue preguntado por la posibilidad de que Lamine Yamal gane el Balón de Oro y no dudó en considerarlo como la alternativa a Dembélé. Sin embargo, el búlgaro reconoció que, en estos casos, la Champions League pesa mucho. Un discurso que dista mucho de lo sucedido el pasado año, cuando ningún jugador del ganador de la máxima competición y de la Liga, el Real Madrid, se llevó el galardón.