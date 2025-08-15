Así será la curiosa camiseta especial que el Mallorca lucirá contra el Barcelona en Liga

El Mallorca lucirá este sábado (19:30 horas) una camiseta especial en Son Moix para medirse al Barcelona en el debut liguero de los bermellones en la temporada 25/26. Les visita el actual campeón de Liga y el cuadro balear se viste sin duda de gala para este auténtico partidazo.

El equipo bermellón lucirá este sábado una camiseta muy especial en su primer partido de Liga contra el Barcelona. La entidad balear sustituye el logotipo del patrocinador principal AlphaGel que luce habitualmente en la camiseta del Mallorca por la imagen de GELPIYO, la mascota de dicho patrocinador.

Un partido que será el primer duelo oficial de la temporada para el Mallorca y el Barcelona. Los locales llegan con la gran novedad en forma de fichaje de Pablo Torre, ex jugador culé, que querrá reivindicarse ante sus ex compañeros: Los de Hansi Flick viajan con la tensión de las inscripciones, pero tras hacer una gran pretemporada, tanto en Asia como en el Gamper contra el Como.

«Esta acción forma parte de una campaña conjunta entre AlphaGel y el RCD Mallorca para celebrar el arranque de la temporada en casa, aportando un toque original y cercano que sorprenderá tanto a los aficionados presentes en el estadio como a los espectadores que sigan el encuentro por televisión», confirma el Mallorca a través de su página web.

«El anime forma parte de la cultura popular japonesa, es un elemento imprescindible en la vida de sus habitantes. Buscando una conexión entre Japón y Mallorca, ha sido Dimonió el primero en anunciar que recibiría una visita muy especial este sábado en el Estadi Mallorca Son Moix», añade el club balear desde sus medios oficiales.

El Mallorca presenta a Gelpiyo

«Como se aprecia en el video promocional, tras el intento de varios jugadores del club de dejar caer un huevo contra el suelo frente al resistente gel de AlphaGel, patrocinador principal del RCD Mallorca, al no haberse roto, la mascota ha salido del huevo y GELPIYO se ha integrado por arte de magia en las camisetas de los jugadores del RCD Mallorca que disputarán el estreno en Liga contra el Barcelona. GELPIYO espera dar fuerza, garras y suerte en el inicio de esta nueva temporada», valora el Mallorca sobre la novedad de esta camiseta especial para este sábado en Son Moix.