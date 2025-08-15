Pablo Torre ya espera al Barça en Mallorca tras un año en el ostracismo con Flick

«Respeto sus decisiones, pero muchas veces no las he entendido, no fue justo y yo se lo dije en una charla que tuve con él», esas fueron las palabras de Pablo Torre hacia Hansi Flick estos días atrás, una vez que ya lleva semana formando parte del Mallorca, el primer rival esta temporada del Barça en Liga. Pronto reencuentro del mediapunta con los que han sido sus compañeros, aún su club ya que recordemos está cedido y su entrenador, con el que no acabó del todo bien visto lo visto. Momento de demostrar para el cántabro.

Pablo Torre no tuvo los minutos que esperaba la pasada temporada. Tras un año de prueba y otro cedido en el Girona, el mediapunta volvía a Can Barça con nuevo entrenador. Flick le dio confianza y le debió prometer algo de más al cántabro a razón de su malestar una vez que acabó la temporada y formalizó una nueva cesión, ésta rumbo a las islas.

Es cierto que no fue una gran temporada para él, con apenas participación en un equipo en el que la competencia fue voraz para todos pero donde él quedó malparado. Acabó la temporada sin grandes lesiones y viéndola prácticamente desde el banquillo, posiblemente uno de los peores lugares para verlo cuando eres futbolista.

Torre acabó la temporada con poco más de 300 minutos en Liga repartidos en diez partidos. Le dio tiempo a hacer tres goles y una asistencias, buenos números pese al escaso bagaje. No llegó a los 20 minutos en Champions League en dos partidos, los mismo que jugó en Copa del Rey aunque con 94 minutos, un gol y dos asistencias en su haber.

Y es ahí, con esos números y en una visita con España sub 21 cuando Pablo Torre habla y estalla, dejando todo muy claro sobre su situación en el Barça y su relación con Flick.

«Tuvimos una charla y me dijo que era difícil tener minutos, eso ya lo sabía yo, no hacía falta que me lo dijese. Pero al final te quedas con la esperanza de aprovechar todos los minutos que puedas, el fútbol tiene muchas lesiones y tienes que estar preparado para estar ahí. Fue una decisión que tomé junto a mi gente, mis padres, mis agentes…», recuerda Torre, que considera que Flick fue injusto con él: «Creo que no desentonaba cuando estaba en el campo. Son cosas que elige el míster, es verdad que no había lesiones y entonces es muy difícil también para él elegir. Respeto sus decisiones, pero muchas veces no las he entendido. Había mucha competencia y era difícil entrar, pero creo que también por esa parte no fue justo y yo se lo dije en una charla que tuve con él. Cuando he jugado he estado muy bien y creo que he merecido mucho más».

Pablo Torre tiene esa espinita clavada tras una temporada aciaga para él en el Barça y un malestar con Flick que este sábado puede aliviar con el Mallorca. El cántabro tiene una temporada ilusionante por delante en el Mallorca, con Jagoba Arrasate como su gran valedor. A sus 22 años, su proyección aún no está en duda y esta puede ser su campaña de consagración en la élite, con el Barça como primera piedra en el camino.