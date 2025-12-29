Apelación reduce la sanción al Sevilla por los incidentes en el derbi contra el Betis

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Sevilla, tras la resolución de Disciplina, que multó al club y ordenó el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán durante tres partidos. El club había sido sancionado por los incidentes provocados en el fondo donde se ubican sus ultras, los Biris Norte, durante el derbi ante el Betis, que obligó a parar el partido por el lanzamiento de objetos. Ahora, el organismo perteneciente a la RFEF reduce tanto la multa económica como el cierre parcial de la grada durante tres partidos.

De esta forma, el Comité ha decidido que, en lugar de abonar una multa de 45.000 euros por los hechos catalogados como «muy graves» por Disciplina, deberán pagar sólo 6.000 euros. Además, en lugar de cerrar parcialmente grada Gol Norte durante tres partidos, únicamente deberán clausurar tres de los sectores de la grada baja de ese fondo.

Pese a ello, el Sevilla ha mostrado su desacuerdo con la rebaja de las penas impuestas, puesto que considera que sigue siendo una sanción desproporcionada. Aseguran que recurrirán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) en busca de que se anule toda penalización. También afirman en un comunicado que recurrirán ante Apelación la sanción de seis partidos a Marcao, tras ser expulsado en el Bernabéu y encararse con el árbitro, además de llamarle «hijo de puta» en portugués.

Comunicado del Sevilla tras la resolución de Apelación

El Comité de Apelación de la RFEF ha estimado parcialmente el recurso del gabinete jurídico del Sevilla FC tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, que llegó a imponer el cierre parcial de la Grada de Gol Norte durante tres partidos, además de una multa económica de 45.000 euros, por los hechos acaecidos durante el partido ante el Real Betis, de la jornada 14 de Primera División. Igualmente, Apelación considera que los hechos acaecidos deben tener catalogación de graves, y no de “muy graves”, como valoró el Comité de Disciplina.

En este sentido, dicha sanción queda finalmente en una multa de 6.000 euros y clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del estadio por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.

El Sevilla FC, en todo caso, recurrirá dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y agotará todas las vías jurídicas posibles.

Del mismo modo, el gabinete jurídico del Sevilla FC también recurrirá ante Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina al jugador Marcao tras su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.