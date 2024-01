El PSOE acepta negociar con Junts cómo incluir el terrorismo en la amnistía: «ETA y Tsunami no son lo mismo»

La Ley de Amnistía afronta en los últimos días uno de sus trámites más decisivos: la negociación de las enmiendas parciales presentadas por los grupos. El punto clave para el PSOE es cómo gestionar las correcciones registradas en solitario por Junts, algunas de enorme calado como la inclusión en la amnistía de los condenados por terrorismo.

El PSOE se abre a negociar esa enmienda de Junts, aunque con muchas cautelas porque, en vistas a lograr el aval en Europa, consideran imprescindible que el texto final de la amnistía excluya de alguna u otra forma la posibilidad de que se aplique a terroristas. No obstante, no se descarta «delimitar» el alcance de ese delito a los efectos prácticos de la aplicación de ley. El objetivo de Junts -y también de ERC, que ha presentado otra enmienda en el mismo sentido- es asegurar que la norma abarque las causas de Tsunami Democràtic y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

El secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, trasladó este miércoles al líder de Junts, Jordi Turull, que el PSOE no podía aceptar esa enmienda a la amnistía en los términos en los que está redactada en la actualidad, pero le dejó la puerta abierta a transaccionarla y mejorarla en lo que a la definición de terrorismo se refiere. En Ferraz son conscientes de que, en este asunto, Junts «difícilmente va a ceder» pero, también, que no satisfacer esta petición pondría en riesgo los Presupuestos Generales. Turull, de hecho, se encargó de recordárselo durante el encuentro que ambos mantuvieron en el Congreso de los Diputados.

Será en el trámite de enmiendas, que se alargará hasta finales de este mes, cuando los dos socios negociarán cómo introducir la enmienda propuesta por Junts con palabras que no incomoden a ninguna de las dos formaciones políticas y que no ponga en riesgo la constitucionalidad de la ley ni el reproche de la Comisión Europea. «Se trata de jugar con las palabras», explican fuentes del PSOE. En todo caso, sí subrayan que esa enmienda, la más polémica sin duda, se dejará «para el final».

Enmiendas

En las enmiendas pactadas por el PSOE con algunos de sus aliados -Sumar, Bildu, ERC y BNG- se mantiene el precepto que impide que la amnistía se aplique en los delitos de terrorismo cuando exista sentencia firme. En la actualidad, ninguna de las causas antes mencionadas se encuentran en ese punto procesal, pero el separatismo teme que la ley no sirva para salvar a Carles Puigdemont o a Marta Rovira, ambos investigados en el marco de Tsunami.

Por ello, ERC y Junts se desmarcaron finalmente del PSOE para registrar una batería de enmiendas en solitario, entre ellas, sendas correcciones que suprimen la posibilidad de excluir de la amnistía a los condenados por terrorismo.

En su justificación de esta enmienda, Junts habla de una persecución por parte de los tribunales. Sostiene que en el periodo que abarca la amnistía no se produjo «ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo» y asevera que en las causas que ahora están abiertas «se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían» constitutivos de ese tipo de delito.

El pasado noviembre, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicitaba que se investigase por terrorismo a Puigdemont, Rovira y otras diez personas en la causa de Tsunami. En su exposición, y atendiendo a la gravedad de los disturbios -como el bloqueo del aeropuerto de El Prat- el juez entiende que los hechos provocados por esta organización «pueden ser constitutivos de diversas infracciones, entendiendo (…) desde la provisionalidad inicial de este momento, que pueden tener la consideración de actos de terrorismo».

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el auto negando esta calificación y afirmando que la investigación «no ha arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista». Según el fiscal, los hechos en el aeropuerto del Prat, entre otros, serían «constitutivos de desórdenes públicos graves».

«No es comparable con ETA»

El propio Pedro Sánchez ha abundado en la tesis de la Fiscalía, llegando a asegurar que el terrorismo de ETA o el yihadismo no son «comparables» con Tsunami.

«Estamos en esa investigación judicial, por lo tanto yo no me puedo pronunciar. Lo que sí que diré, desde el punto de vista más político, es que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, el de ETA y el yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro, y no creo que sean comparables (con el Tsunami)», subrayó en una entrevista en la emisora RAC1, el pasado diciembre.

Fuentes socialistas inciden en esa idea y destacan que «habrá qué definir qué es terrorismo». «No todo es terrorismo, igual que no todo es ETA», sostienen. O, en resumen, que «ETA y Tsunami no son lo mismo».

El PSOE acelerará ahora la negociación de las enmiendas en la Comisión de Justicia, con vistas a llegar a algún acuerdo con Junts antes de que la ley llegue al Pleno, previsiblemente, a finales de este mes. Por el momento, las únicas que tienen el apoyo necesario son las pactadas con Sumar, ERC, Bildu y el BNG.

La ley avanza de forma urgente en el Congreso, como es el deseo del Gobierno y sus socios, con vistas a que pueda estar aprobada ya en primavera. Este jueves se constituye la ponencia y el próximo martes el texto definitivo se debatirá en la comisión. El trámite en la Cámara Baja continuará a finales de enero, con el debate en Pleno y, posteriormente, la ley pasará al Senado, donde el PP -con su mayoría absoluta- puede bloquearla durante dos meses.

Desconfianza

Los socialistas no quieren más negociaciones «agónicas» como la de la semana pasada de los decretos. Y piden a sus socios «más seriedad» para no poner «las cosas más difíciles dentro del propio partido». Y es que las cesiones del PSOE a Junts están haciendo mella entre los cuadros socialistas.

Entre ambos partidos existe desconfianza. Durante el encuentro, Turull trasladó a Cerdán el deseo de que todo lo pactado en relación al blindaje de la Ley de Amnistía quede recogido en el acta que levantará el verificador internacional durante la cita que tienen previsto celebrar antes de que termine este mes.