Real Oviedo – Real Madrid: horario y dónde ver el partido de Liga por TV en directo y online en vivo

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Oviedo - Real Madrid de la jornada 2 de la Liga Este apasionante encuentro entre el Oviedo y el Real Madrid se disputará en el Carlos Tartiere El Real Madrid buscará sumar tres puntos más para seguir con pleno de victorias

El Real Madrid viaja al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo en lo que será, sin duda, un partido apasionante porque dos históricos del fútbol español se enfrentan después de años sin verse las caras. Los asturianos cayeron en la primera jornada, mientras que los de Xabi Alonso se llevaron el triunfo y ahora esperan poder sumar otros tres puntos a domicilio. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo juega el Real Oviedo – Real Madrid: a qué hora es la segunda jornada de la Liga

El Real Madrid se enfrentará al Real Oviedo en el Carlos Tartiere en el partido que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Los de Xabi Alonso regresan a un campo mítico del fútbol español después de que este conjunto histórico haya regresado a la máxima categoría de nuestro campeonato. Eso sí, los Mbappé, Vinicius y compañía sólo tienen en la cabeza sumar los tres puntos, ya que son conscientes de que en salidas así no pueden pinchar si quiere acabar peleando por cantar el alirón en esta competición que sólo acaba de empezar.

A qué hora ver el Real Oviedo – Real Madrid de Liga online en vivo gratis

La Liga ha programado este apasionante Real Oviedo – Real Madrid correspondiente a la jornada 2 del campeonato nacional español para este domingo 24 de agosto. El horario que ha escogido la patronal que preside Javier Tebas fue el de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón ruede puntualmente en el Carlos Tartiere.

Dónde y cómo ver en directo por TV online gratis el partido Real Oviedo – Real Madrid

Uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos del campeonato español para retransmitir en exclusiva en nuestro país fue Dazn. Este Real Oviedo – Real Madrid correspondiente a la jornada 2 de la Liga se podrá ver en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores de pago. Y es que este canal es de pago, por lo que todo aquel que quiera ver lo que suceda en el Carlos Tartiere tendrá que estar suscrito.

Además, todos los aficionados del conjunto asturiano y del cuadro merengue, además de aquellos seguidores del fútbol español en general, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Oviedo – Real Madrid de la jornada 2 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrá disponible su página web para acceder a ella con un ordenador de una forma fácil y cómoda.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en la actualidad del cuadro de Concha Espina y, por consiguiente, la previa de este encuentro que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Oviedo – Real Madrid desde una hora y media antes de que comience el choque. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones más importantes que se produzcan en el Carlos Tartiere.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Oviedo – Real Madrid

Hay que tener en cuenta que aquellos aficionados del equipo asturiano y del madridista que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 2 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el Carlos Tartiere para contar todo lo que suceda en este apasionante Real Oviedo – Real Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Oviedo – Real Madrid

El Estadio Carlos Tartiere, situado en la ciudad asturiana de Oviedo, será el estadio donde el equipo de esta localidad se enfrente al Real Madrid en el partido que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Este nuevo recinto fue inaugurado en el 2000 y tiene capacidad para acoger a algo más de 30.000 aficionados, por lo que se espera que haya una gran entrada para este choque, ya que en su regreso a la primera división se medirán ante uno de los equipos más históricos del país.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a Ricardo de Burgos Bengoetxea como el colegiado principal para que imparta justicia en este vibrante Real Oviedo – Real Madrid correspondiente a la jornada 2 de la Liga. Javier Iglesias estará controlando todo en el VAR, por lo que analizará cada acción polémica que se produzca sobre el terreno de juego y si es flagrante tendrá que avisar a su compañero para recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Carlos Tartiere.