Francisco Galindo Vélez, el coordinador de los verificadores en las reuniones en Ginebra entre el PSOE y Junts, no era la primera opción del partido independentista. Los de Carles Puigdemont, que fueron los que forzaron la existencia de esta figura internacional para obligar a Pedro Sánchez a cumplir sus acuerdos, tenían hablado con el ex jefe de gabinete de Tony Blair y negociador del fin de ETA, Jonathan Powell, que fuera él quien ejerciera este papel. Pero el PSOE, que no veía mal inicialmente este perfil, lo acabó rechazando por el bajo nivel de inglés de Santos Cerdán, el emisario principal de Sánchez. Los socialistas pidieron un coordinador que hablase español.

Jonathan Powell lleva muchos años manteniendo una relación fluida con los partidos independentistas. En 2018, de hecho, se le vio en el Parlament de Cataluña para reunirse con representantes de Junts, ERC, la CUP, la ANC y Òmnium tras el golpe separatista. Desde entonces, según fuentes de los principales partidos catalanes, «ha estado en permanente contacto» con ellos.

Rechazan explicar si, tras haber sido el favorito para ejercer la coordinación de los cuatro verificadores con el PSOE, Jonathan Powell se sentó también en la mesa de Ginebra el pasado sábado. Santos Cerdán, al finalizar la reunión, dijo que «no les habíamos podido decir el nombre del verificador porque no lo conocíamos hasta hoy».

Miembro de la carrera diplomática británica, Powell ejerció de jefe de gabinete del ex primer ministro Tony Blair entre 1997 y 2007. Durante ese periodo también ejerció como jefe de la delegación inglesa que negoció el conflicto de Irlanda del Norte que acabó, el 10 de abril de 1997, con el acuerdo de paz del Viernes Santo que se acordó principalmente en la localidad de Belfast. Entonces, los dos gobiernos aceptaron «reconocer la legitimidad de cualquier opción libremente ejercida por una mayoría del pueblo de Irlanda del Norte».

El ex primer ministro David Cameron, hoy ministro de Exteriores, también le confió al diplomático en 2014 la representación británica en el conflicto de Libia.

Rechazada la figura de Powell por la dificultad de la delegación socialista de comunicarse con él, los dos partidos acordaron el pasado sábado proponer al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez para que coordine el mecanismo internacional que forma parte del acuerdo político. PSOE y Junts le agradecieron su compromiso en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto.

Experto en refugiados políticos, una característica que tiene un evidente significado en el caso de las negociaciones secretas entre el PSOE y Junts, Galindo Vélez será el responsable de verificar el cumplimiento de todos los acuerdos entres Santos Cerdán y Carles Puigdemont. De hecho, él guardó el acta de la primera reunión, la que se produjo el sábado pasado y en la que trataron la metodología de trabajo que seguirán en los próximos meses.

Francisco Galindo Vélez, a lo largo de su trayectoria diplomática, ha ejercido, entre otros cargos, el de representante de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados) en Francia, Colombia, México y Egipto. También ejerció como representante regional adjunto de ACNUR en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y Belice. Estos cargos los desempeñó entre los años 1987 y 2008.

Posteriormente, el Gobierno de El Salvador lo nombró embajador en Francia, puesto que ejerció entre el 16 de septiembre de 2010 y el 27 de diciembre de 2015. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, está habilitado como abogado ejerciente en El Salvador. Entre sus últimos destinos como diplomático en activo figura el de embajador de El Salvador en Colombia.