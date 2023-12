Francisco Galindo Vélez es el verificador jefe de las reuniones de Junts-PSOE, en las que se dará forma a las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de su apoyo en la investidura que le ha permitido mantenerse en La Moncloa. Un diplomático de El Salvador, que ha realizado gran parte de su carrera en Naciones Unidas, como experto en las crisis de refugiados.

El perfil del verificador jefe de las reuniones de Junts-PSOE encaja con la estrategia independentista de retratar España como un estado opresor y mantener su relato de que ha jugado sucio con estrategias de lawfare. Esta estratagema de desprestigio de los independentistas contra España se ha desmentido no sólo por los tribunales españoles, sino por los diferentes actores de la comunidad internacional. Entre ellos, destaca Bruselas que ha puesto bajo su lupa las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.

Francisco Galindo Vélez es el representante de El Salvador en Colombia en Bogotá, el cual ha desempeñado el mismo cargo de confianza en París (Francia) entre 2010 y 2015.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y políticas, también estudió un máster en Arte en 2003 en la prestigiosa New York University, ubicada en el exclusivo barrio moderno de Manhattan, en el corazón del Greenewich Village con más de 170 edificios repartidos entre Manhattan y Brooklyn. Además, tiene un doctorado por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, un máster en The Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston, de Lengua y Civilización francesa de la Universidad de Ginebra y de Protocolo en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos, en París, Francia.

Representante como alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) en Francia, Colombia, México, Egipto y representante regional adjunto en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y Belice de 1987 al 2008.

Entre sus textos para ACNUR, destaca una compilación realizada sobre instrumentos jurídicos regionales en relación con el asilo político en Latinoamérica, una materia que encaja con las aspiraciones de los independentistas de considerar a los encausados del procés como presos políticos en línea con su lenguaje delirante y falso de que España es un estado opresor, anteriormente citado.

Entre sus artículos, destacan sus textos en defensa de la «la Agenda 2030 que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible», para el que se marcan en rojo los relacionados con «el medio ambiente, [con] el objetivo 6 trata del agua limpia y saneamiento, el 13 establece la acción por el clima, el 14 se ocupa de vida submarina y el 15 de la vida de los ecosistemas. Claramente, estos objetivos buscan cambiar la vida de las personas que habitan esta tierra, y así, también tienen como finalidad el mantenimiento de la paz y la seguridad, al interior de los países y entre países», ha querido destacar en su contribución en la publicación El Salvador, en la que ha destacado la importancia «del viento, el sol y el agua».