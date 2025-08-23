Vuelta a España 2025 hoy, sábado 23 de agosto: horario, recorrido de la etapa, perfil y dónde verla en directo.

Llega uno de los momentos más esperados para los amantes del ciclismo, ya que comienza La Vuelta Ciclista a España 2025 un mes después de que concluyese un Tour de Francia que se acabó llevando, una vez más, Tadej Pogacar. Ahora comienza esta mítica ronda de nuestro país que arranca este sábado 23 de agosto y terminará el domingo 14 de septiembre, como es habitual, en la capital: Madrid. La etapa 1 que se celebra hoy, sábado 23 de agosto, comenzará en Turín y terminará en Novara, ya que hay que recordar que esta edición tendrá cuatro etapas fuera de nuestro país. Hay que destacar que en total hay cuatro etapas llanas, seis de media montaña, cinco de montaña, una contrarreloj individual, otra por equipos, una llana con final en alto y tres onduladas con final en alto.

Además, hay que tener en cuenta que en esta edición de La Vuelta Ciclista a España 2025 los ciclistas tendrán que recorrer un total de 3.151 kilómetros, una cifra algo inferior a la que tuvo el Tour de Francia el pasado mes de julio. Primoz Roglic, vigente campeón de la ronda española, no participa este año, por lo que todos los miembros del pelotón esperan poder sucederle en el trono y coronarse el próximo domingo 14 de septiembre en Madrid.

A qué hora empieza La Vuelta a España 2025 hoy sábado 23 de agosto

Los participantes en esta etapa 1 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 23 de agosto, tendrán que comenzar en Turín – Reggia di Venaria a las 12:55 horas, una menos en las Islas Canarias, con una salida neutralizada. La organización calcula que los ciclistas comenzarán a cruzar la línea de meta situada en Novara sobre las 17:20 horas (horario peninsular).

Recorrido y perfil de la etapa de hoy de Turín a Novara

La etapa 1 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 23 de agosto, arrancará en la localidad de Turín – Reggia di Venaria, mientras que la línea de meta estará situada a 186,1 kilómetros de allí, más concretamente en Novara. Se trata de la primera prueba llana de las cuatro de las que consta esta histórica competición.

Esta etapa 1 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 23 de agosto, será una prueba en línea, algo que no ha sido muy habitual en los últimos años. El pelotón tendrá que subir el puerto de tercera categoría de La Serra. Además, habría que tener en cuenta que todo apunta a que se decidirá en un sprint masivo.

Dónde ver La Vuelta a España hoy en directo

Eurosport y Max fueron los medios de comunicación que se hicieron con los derechos para retransmitir en exclusiva todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025 de manera íntegra en nuestro país, aunque estas plataformas son de pago. Pese a ello, también estará ofreciendo la mítica ronda española RTVE, que conectará con el pelotón unas horas después del inicio y ofrecerán gratis el final de la prueba, ya sea por La1 o por Teledeporte. Además, estos medios tienen sus aplicaciones disponibles, por lo que podrán ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver las carreras en streaming y en vivo online. Sus páginas webs también estarán disponibles para ello y en OKDIARIO te contaremos la mejor información diaria sobre lo que ocurra durante este torneo.

Por dónde pasa la etapa de La Vuelta a España 2025 hoy

Esta etapa 1 de La Vuelta Ciclista a España 2025 que transcurre íntegramente por Italia pasará por diferentes localidades. Saldrán desde Turín y hasta llegar a Novara pasarán por enclaves de la geografía transalpina como Chivasso, Caluso, La Serra, Gattinara, Arona o Veveri.

Dónde escuchar por radio la etapa de La Vuelta a España hoy

Cabe destacar que todos aquellos aficionados a este deporte que estén siguiendo La Vuelta Ciclista a España 2025 y que no puedan ver la etapa 1 de hoy, sábado 23 de agosto, y del resto de días podrán escuchar todo lo que ocurra por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el pelotón para narrar todo lo que esté sucediendo en la jornada.