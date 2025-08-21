Todos los equipos y ciclistas que participan en la Vuelta a España 2025

CICLISMO

La Vuelta 2024. (Foto: Gtres)
La Vuelta a España 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y ya ultiman los preparativos para arrancar una nueva edición, la 80, de la prueba española. Desde el 23 de agosto al 14 de septiembre, fecha donde finalizará la competición con la llegada a Madrid, los seguidores más fieles de este deporte podrán disfrutar de una prueba única por diferentes escenarios del territorio español, y donde los equipos lucharán durante los 3.151 kilómetros de recorridos (repartidos en 21 etapas) por hacerse con la corona en la exigente prueba española. Conoce todos los equipos y ciclistas que estarán presentes en La Vuelta 2025.

Equipos y ciclistas que correrán La Vuelta

Alpecin – Deceuninck  (por confirmar)

  • Quinten Hermanz, Robbe Ghys, Edward Planckaert.

EF Education – EasyPost 

Markel Beloki, Esteban Chaves, Madis Mihkels, Lukas Nerurkar, Sean Quinn, Archie Ryan, James Shaw y Jardi Christiaan Van Der Lee.

Astana Team 

Nicola Conci, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Martín López, Fausto Masnada, Wout Poels, Harold Tejada y Nicolas Vinokurov.

Arkéa – B&B Hotels 

Victor Guernalec, Jenthe Biermans, Raúl García, Louis Rouland, Pierre Thierry, Cristián Rodríguez, Alessandro Verre y Léandre Lozouet.

Cofidis 

Simon Carr, Stanislaw Aniolkowski, Emanuel Buchmann, Bryan Coquard, Jesús Herrada, Oliver Knight, Paul Ourselin y Sergio Samitier.

Bahrain – Victorious 

Antonio Tiberi, Damiano Caruso, Torstein Træen, Santiago Buitrago, Nicolò Buratti, Roman Ermakov, Jack Haig y Mathijs Paasschens.

Groupama – FDJ 

Guillaume Martin, David Gaudu, Brieuc Rolland, Rémi Cavagna, Thibaud Gruel, Stefan Küng, Rudy Molard y Clément Braz Afonso.

Decathlon AG2R La Mondiale Team 

Léo Bisiaux, Felix Gall, Nans Peters, Johannes Staune-Mittet, Sander De Pestel, Bruno Armirail, Jordan Labrosse y Callum Scotson.

INEOS Grenadiers (por confirmar)

Egan Bernal, Filippo Ganna, Michał Kwiatkowski.

Intermarché – Wanty

Huub Artz, Kamiel Bonneu, Dries De Pooter, Arne Marit, Louis Meintjes, Simone Petilli, Dion Smith y Luca Van Boven.

Lidl – Trek

Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Søren Kragh Andersen, Amanuel Ghebreigzabhier, Carlos Verona, Julien Bernard, Andrea Bagioli y Daan Hoole.

Movistar Team 

Pablo Castrillo, Orluis Aular, Carlos Canal, Jefferson Cepeda, Jorge Arcas, Javier Romo, Iván García Cortina, Michel Hessmann.

Red Bull – BORA  

Jai Hindley, Tim Van Dijke, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Matteo Sobrero, Nico Denz, Finn Fisher-Black y Ben Zwiehoff

Soudal Quick-Step – por confirmar

Mikel Landa, Louis Vervaeke, Valentin Paret-Peintre, Pepijn Reinderink y Junior Lecerf.

Team Picnic PostNL

Bjorn Koerdt, Patrick Eddy, Chris Hamilton, Gijs Leemreize, Juan Guillermo Martínez, Timo Roosen, Casper Van Uden y Kevin Vermaerke.

Team Jayco AlUla 

Eddie Dunbar, Ben O’Connor, Chris Harper, Patrick Gamper, Koen Bouwman, Anders Foldager, Kelland O’Brien y Christopher Juul-Jensen.

Team Visma

Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Axel Zingle, Ben Tulett, Dylan Van Baarle, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman y Victor Campenaerts.

UAE Team Emirates 

Domen Nova, João Almeid, Marc Sole, Mikkel Bjer, Juan Ayus, Felix Großschartne, Ivo Oliveira y Jay Vine.

Lotto

Arjen Livyns, Elia Viviani, Eduardo Sepúlveda, Liam Slock, Alec Segaert, Jasper De Buyst, Jonas Gregaard y Lars Craps.

Israel – Premier Tech – por confirmar

Marco Frigo, Matthew Riccitello, Ethan Vernon, Derek Gee y Nadav Raisberg.

Burgos Burpellet BH 

Eric Antonio Fagúndez, Mario Aparicio, Sergio Geovani Chumil, José Luis Faura, Daniel Cavia, Hugo De La Calle, Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández.

Caja Rural – Seguros RGA 

Fernando Barceló, Guillermo Thomas Silva, Jakub Otruba, Joan Bou, Joel Nicolau, Jaume Guardeño, Abel Balderstone y Alex Molenaar.

Q36.5 Pro Cycling Team

Thomas Pidcock, David De La Cruz, Nickolas Zukowsky, Xabier Mikel Azparren, Marcel Camprubí, Fabio Christen, David González y Damien Howson.

