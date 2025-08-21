Todos los equipos y ciclistas que participan en la Vuelta a España 2025

La Vuelta a España 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y ya ultiman los preparativos para arrancar una nueva edición, la 80, de la prueba española. Desde el 23 de agosto al 14 de septiembre, fecha donde finalizará la competición con la llegada a Madrid, los seguidores más fieles de este deporte podrán disfrutar de una prueba única por diferentes escenarios del territorio español, y donde los equipos lucharán durante los 3.151 kilómetros de recorridos (repartidos en 21 etapas) por hacerse con la corona en la exigente prueba española. Conoce todos los equipos y ciclistas que estarán presentes en La Vuelta 2025.