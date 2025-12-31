Sánchez hace autobombo de 2025 olvidándose de su entorno político y familiar cercado por la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido cerrar el año con un vídeo en el que no ha dudado en hacer autobombo de la gestión del Ejecutivo mientras se olvida, voluntariamente, de mencionar a su entorno político y familiar, cercado por la corrupción. Sánchez presume de contar «cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes» en plena crisis de migración, de vivienda y de fallos en los sistemas de protección de las mujeres, elementos no contemplados o utilizados de forma partidista en la publicación.

Dos minutos y medio de balance de 2025. Pedro Sánchez, en plenas vacaciones quincenales, ha compartido un vídeo a través de su cuenta oficial en las redes sociales, en el que repasa «todo lo alcanzado en este año» por parte de su Gobierno. Además, promete que en 2026 seguirán «trabajando para mejorar la vida de la gente».

En el repaso, Sánchez no menciona la entrada en prisión de sus dos ex secretarios de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, implicados en la trama de corrupción por el cobro de mordidas a cambios de contratos públicos. Tampoco hace referencia a su mujer, Begoña Gómez, pentaimputada, o a su hermano, David Sánchez, procesado por prevaricación y tráfico de influencias.

El ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, tampoco forma parte de este vídeo, donde Paco Salazar, otro de los hombres de confianza de Sánchez, y el resto de los denunciados por acoso sexual del PSOE brillan por su ausencia, como la mención a los fallos en las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad.

Sánchez utiliza un formato de repaso mes a mes para sacar pecho de «lo más importante» y así comienza el balance, presumiendo de gestión en vivienda, con 12 nuevas medidas para el acceso, y subida de pensiones, con el incremento de las pensiones mínimas en el ya lejano enero de 2025.

El aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la inversión en educación y becas o la garantía de cinco comidas saludables sin «depender del código postal de la familia» también forman parte de la lista de recursos de Sánchez para alardear de Gobierno.

La España que ve Sánchez

«En junio nos plantamos en la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, España no recortará en sanidad, en educación ni en acción climática. Los servicios públicos son siempre nuestra prioridad», promete el presidente del Gobierno, que elude hablar del apagón pero sí menciona los incendios que achacó al cambio climático.

«El Estado está cuando más se le necesita», afirma Sánchez en el vídeo, donde la Ley ELA, que provocó la convocatoria de manifestaciones en torno al Congreso, el compromiso y las medidas para «frenar el genocidio en Gaza» y la apuesta por un modelo de transporte «más accesible, barato y limpio» ocupan la parte final del discurso, junto a la subida del salario de los funcionarios.

«España crece como nunca, pero aún quedan muchas cosas por hacer. En 2026 este Gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie», completa Sánchez, en un discurso de balance de 2025 en el que esconde todos los escándalos que le acorralan como presidente del Gobierno.