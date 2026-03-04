Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de tormentas y descenso de temperaturas

Cielos muy nubosos y chubascos marcarán la jornada en el conjunto del territorio andaluz este 4 de marzo de 2026. La mitad oriental, el área del Estrecho y la vertiente mediterránea serán las más afectadas, con posibilidad de tormentas y nieve en las sierras. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas y se prevén vientos variables con rachas fuertes en el extremo oriental.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de marzo

Lluvias intensas y ambiente fresco en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 18 grados, la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es. La humedad, que alcanzará niveles elevados, aportará un toque pesado al aire, mientras que el viento soplará del sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían sorprender a más de uno.

A medida que avanza el día, la lluvia se mantendrá como protagonista, dejando poco espacio para que el sol se asome tímidamente. Ya por la tarde, el cielo seguirá cubierto y aunque las temperaturas no subirán demasiado, la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más cálido. Con la salida del sol a las 07:51 y su despedida a las 19:20, hoy será un día en el que la naturaleza se mostrará en su faceta más húmeda y melancólica, invitando a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9°C y un cielo parcialmente cubierto, pero la situación cambiará drásticamente a medida que avancen las horas. La probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando el 100% en la tarde-noche, mientras el viento sopla con fuerza, aunque sin alcanzar velocidades alarmantes.

A medida que el sol se oculta, la temperatura máxima apenas llegará a los 20°C, contrastando con la sensación térmica que podría sentirse más baja debido a la alta humedad, que alcanzará el 95%. Con lluvias intensas a la vista, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, nubes y posibilidad de lluvia por la tarde

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la tarde, cuando las probabilidades de lluvia aumentan. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores complicaciones. Aprovechar las horas de luz para salir y disfrutar de la ciudad puede ser una excelente opción.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% durante la madrugada y se mantiene alta hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 16 grados. A medida que avance la mañana, el viento del sureste soplará suavemente a 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 30 km/h.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 95%. Sin embargo, el cielo comenzará a despejarse ligeramente y la temperatura máxima alcanzará los 16 grados. Con la puesta del sol a las 19:22, Cádiz disfrutará de unas 11 horas de luz, aunque el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará notablemente, ya que se espera una lluvia intensa por la tarde-noche, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender. La jornada promete ser muy húmeda, así que no olvides tu impermeable si tienes planes al aire libre.

Cielo cubierto y chubascos persistentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán durante la tarde, donde el mercurio alcanzará un máximo de 16 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 17.

Con una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que acentuará la sensación de frío. Las ráfagas de viento, aunque suaves, podrían aportar un ligero frescor a la jornada.

Granada: ambiente gris y lluvioso hoy

La jornada en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que hará que la mañana sea fresca y húmeda, con temperaturas que rondarán los 8 grados. A medida que avance el día, la situación no mejorará, ya que la lluvia persistirá durante la tarde y la noche, manteniendo un ambiente gris y desapacible.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para el frío, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados. A pesar de la lluvia, el paisaje granadino puede ofrecer una belleza especial, así que no dudes en disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

Almería: cielo cubierto y chubascos frecuentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 18 grados, aunque la humedad se mantendrá alta, generando un ambiente algo pesado.

Con la llegada de la tarde-noche, las precipitaciones serán más frecuentes, por lo que se recomienda llevar paraguas si se planea salir. La sensación térmica podría descender a 11 grados, así que es aconsejable abrigarse bien para disfrutar de la puesta de sol a las 19:06.

