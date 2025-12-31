El Barça quiere que Guardiola les regale a Aké

El Barça espera un buen regalo en el mes de enero por parte de Pep Guardiola con el posible fichaje de Nathan Aké. El holandés apenas está contando con minutos en los planes del entrenador catalán, con Rúben Dias y Josko Gvardiol como titulares de un equipo que también cuenta con John Stones en la recámara. Y el Barça necesita un central, Aké encaja en el retrato robot que ha pedido Hansi Flick y se espera que Guardiola haga su magia…

La lesión de larga duración de Andreas Christensen cambió todos los planes de un Barça que no tenía intención de hacer operaciones en este mercado invernal, sabedor de las dificultades que representa éste y que no existía una necesidad real, solamente eventual ante oportunidades interesantes. Pero con el danés cuatro meses fuera y las dudas que genera el estado emocional de Ronald Araujo, el Barça no quiere pillarse los dedos.

Con Cubarsí y Gerard Martín como centrales en estos momentos, con Eric como pivote y Koundé como lateral diestro, las opciones para formar el eje central de Hansi Flick en el Barça son limitados. Acudir al mercado es una necesidad pero Deco y la cúpula culé son conscientes de que tampoco se puede fichar por fichar.

El Barça tiene hasta el 9 de enero para presentar ante la Comisión Médica de la Liga el informe relacionado con la lesión de larga duración de Andreas Christensen, con el que podría amortizar hasta el 80% de su ficha con un nuevo jugador. Son los días que le queda al club para salir al mercado, contemplar opciones y decidirse al respecto.

Contaba con algunas opciones sugerentes, perfiles que encajaban en el retrato robot que habían visualizado tanto Deco como Flick, un central zurdo, que pueda desenvolverse eventualmente como lateral, con experiencia y empaque y que el idioma no sea un impedimento para su adaptación. En todo esto, Aké cumple a la perfección.

El holandés llegó muy joven a la Premier League, allí suma 242 partidos entre sus apariciones con el Chelsea (club en el que se formó), Watford, Bournemouth y Manchester City, donde llegó en 2020. Con el club citizen suma ya 159 partidos en estos últimos años, su gran mayoría como central pero también como lateral zurdo e incluso pivote. Este año apenas ha jugado en Premier y Champions, aunque fue titular en todos los partidos de la EFL, como capitán incluso un par de ellos.

Aké, 57 veces internacional con los Países Bajos, se podría decir que tiene en sus manos la posibilidad de firmar por el Barça siempre y cuando Pep Guardiola dé el visto bueno. El catalán nunca ha puesto impedimentos cuando un futbolista de su plantilla ha decidido salir, ésta no sería una excepción aunque siempre en las condiciones correctas. El central tiene contrato con el City hasta 2027, lo que resta de temporada y otra más, por lo que incluso se podría valorar la posibilidad de un traspaso, aunque una cesión sería la prioridad.

El central cuenta además con un rango salarial muy parejo al de Andreas Christensen, según apunta As, por lo que aprovechar el 80% del salario del danés no supondría un obstáculo en esta operación con la que Hansi Flick recibiría su regalo de Reyes, a Aké, un futbolista que encaja en todo lo que pidió para su defensa.