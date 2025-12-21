Christensen se rompe el cruzado y deja al Barça casi obligado a fichar a un central

Duro revés el que ha recibido el Barcelona esta mañana con el comunicado médico que confirma la lesión de gravedad de Christensen. El central danés se lesionó el pasado sábado en el entrenamiento previo al partido contra el Villarreal, se cayó de la convocatoria y este domingo se ha conocido tras las pruebas realizadas que tiene el ligamento cruzado de su rodilla izquierda roto. El equipo azulgrana tendrá que acudir al mercado en una parcela defensiva muy mermada.

«Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador», ha informado el Barcelona este domingo acompañado de un mensaje de ánimo al jugador.

La defensa del Barcelona esta temporada está sufriendo un revés tras otro. Todo empezó con la inesperada marcha de un Iñigo Martínez que era el centro de la zaga. Luego llegó la baja por salud mental de Araujo tras su desastroso partido ante el Chelsea. De hecho, el uruguayo sigue de baja y no hay fecha oficial para su regreso. Y ahora llega la lesión de larga duración de Christensen.

El Barcelona ya dejó claro que no tenía pensado acudir a este mercado de invierno para firmar un central. Pero también dejó caer que si la baja de Araujo se alargaba en el tiempo más de lo debido, se vería obligado a fichar un defensa. Pues al final ha sido Christensen el que ha caído lesionado de gravedad y eso obliga al equipo blaugrana a acudir al mercado a por un zaguero.

Ahora mismo, el Barcelona solamente tiene dos centrales naturales con los que pueda contar. Uno es Pau Cubarsí y el otro es Eric García. El segundo ya lleva varios partidos jugando de mediocentro por las bajas también en esa parcela. Y ahí apareció Gerard Martín como salvavidas. Pero no hay más con las bajas de Araujo y Christensen. Una posible lesión de los anteriormente mencionados y el tetris al que tendría que jugar Flick sería una pesadilla.