Alineación del Barcelona contra el Villarreal: De Jong y Eric sustituyen a Pedri

La alineación del Barcelona para medirse este domingo al Villarreal en La Cerámica no tendrá seguro a Pedri. El técnico alemán confirmó en la rueda de prensa previa al partido que el canario no viajará junto al equipo debido a unas molestias musculares. No quieren arriesgar con él para no perderlo durante varios meses. El centro del campo culé estará ocupado por De Jong y Eric García.

El Barcelona cierra su gran 2025 contra el Villarreal a partir de las 16:15 horas de este domingo. Se irá a las Navidades como líder, pero lo quiere hacer ganando a un equipo que se ha metido en la pelea por la Liga por el momento.

La alineación del Barcelona comienza en la portería. Tras descansar en Copa del Rey, Joan García vuelve a la titularidad de la portería azulgrana. Un campo exigente ante un rival que le pondrá a prueba bajo palos.

La defensa del Barcelona no presentará sorpresas en su alineación contra el Villarreal. Los laterales estarán formados por Balde y Koundé. En el centro de la defensa jugarán Cubarsí y un Gerard Martín que se está consolidando en esta posición.

La alineación del Barcelona no tendrá seguro a Pedri en Villarreal. Una baja muy sensible para el equipo de Hansi Flick que tendrá que paliar si no lo quiere echar mucho de menos. Le sustituirá De Jong en su regreso a la titularidad en Liga junto a un Eric García que se ha hecho con el sitio.

La delantera del Barcelona presentará cuatro atacantes en la alineación del equipo culé para medirse al Villarreal. Jugará Raphinha por el centro en la mediapunta, Lamine Yamal en una banda, Rashford en la otra y Ferran Torres en la punta.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este domingo al Villarreal en la jornada 17 de la Liga: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Raphinha, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.