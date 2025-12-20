Flick confirma la baja de Pedri para el Villarreal-Barça: «No está disponible y no queremos correr riesgos»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la mañana de este sábado para analizar el partido de la jornada 17 de la Liga contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Un duelo que se iba a disputar en Miami por idea de la Liga, pero que finalmente se va a disputar en nuestro país.

«Todos los partidos son importantes y complicados, jugamos contra un equipo con juego directo, que me gusta mucho, felicito al entrenador. Es un equipo de mucha calidad», comenzó señalando sobre su rival de este domingo.

Flick confirmó la baja de Pedri para la visita al Villarreal: «No estará disponible. No me gusta y no estoy contento. Estará para el derbi, creo que sí. Es un problema en el cuádriceps. El riesgo es elevado, podría jugar, pero habría riesgo y estar fuera para dos meses. Está haciendo tratamiento. Hemos decidido que no queremos correr riesgos. Lo necesitaremos a la vuelta contra el Espanyol y la Supercopa».

«No pienso en eso. Estoy contento de jugar en Villarreal. Son decisiones de la Liga y las acepto», dijo sobre la opción fallida de que este partido se jugase en Miami.

Sobre el 2025: «Ha sido mi mejor año, con éxitos para mí, el equipo, el club, la afición. Es fantástico lo vivido, pero eso es pasado y hay que trabajar para repetir. Hay objetivos que no se han conseguido».

«Es una opción para mañana. Puede jugar. No quisimos correr riesgos y ahora está disponible», comentó Hansi Flick sobre Lewandowski.

«Un año y medio aquí es mucho tiempo. Estoy muy contento con todos aquí, con el cuerpo técnico, Deco, los trabajadores. Estoy aquí por el presidente y es importante tener su confianza. Veremos que pasa. Es fantástico estar aquí un año y medio y veremos lo que piensa el presidente. Yo seré responsable de las cosas que pasen. Lo tenemos que seguir dando todo», dijo sobre su renovación con el Barça.

«Para mí es importante tener control y estabilidad. Eric lo ha hecho muy bien y Frenkie también lo puede hacer. Quiere jugar. Es importante tener competencia y calidad para hacerlo. Eric está jugando a un gran nivel y eso es bueno», señaló sobre los sustitutos de Pedri en el medio.

Más sobre el Villarreal: «Es normal porque vienen de derrota, pero son competiciones diferentes. Es complicado jugar con equipos que están por debajo, con equipos que lo dan todo porque es su partido del año».

«Puede jugar de lateral derecho, pero es más un 6. Es importante tener diversos jugadores en cada posición. Quizá no está contento con sus minutos, pero es el Barça», comentó sobre la situación de Casadó en el equipo.

«Lo del once de la FIFA me pareció una broma de mal gusto cuando vi que no estaba Raphinha, cuando ves los goles que hizo, las asistencias, la influencia que tiene sobre el equipo. Es muy injusto para él. No me puedo creer que no esté», culminó enfadado Hansi Flick.