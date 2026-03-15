GP de China de Fórmula 1, en directo | La carrera del Mundial de F1 2026 gratis en vivo online

La Fórmula 1 sigue cogiendo temperatura y este domingo tenemos la segunda cita del Mundial 2026, en la que Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán darnos una sorpresa en forma de buen resultado, aunque no es ni mucho menos lo esperado tras lo visto en el resto de sesiones. Sigue en directo en OKDIARIO la carrera del Gran Premio de China vuelta a vuelta y con toda la previa desde las 7:00 horas.

Después de una mañana de sábado apasionante de motor, la F1 repite horario para la carrera de este domingo en el circuito de Shanghái. Habrá que madrugar en España, pero tampoco tanto como para la sprint de ayer y el GP de Australia del pasado fin de semana. La prueba iniciará a las 8:00 y el gran atractivo es el vuelco en la primera línea de la parrilla de salida.

Kimi Antonelli se llevó la pole en la clasificación después de una gran vuelta que le coronó como el piloto más joven de la historia en conseguirlo, superando a Sebastian Vettel con 19 años. Además de su brutal tiempo, contó con el fallo inesperado del Mercedes de su compañero, George Russell. El líder del campeonato apuró hasta el final para salir a por su intento al tener que cambiar el volante por un problema en las marchas y se quedó a dos décimas del italiano.

Ferrari ocupará la segunda fila, con Lewis Hamilton en tercera posición y Charles Leclerc en cuarta, y McLaren la tercera: Oscar Piastri quinto y Lando Norris sexto. Max Verstappen, octavo, saldrá justo por detrás de Pierre Gasly en busca de la remontada, mientras que los españoles lo harán desde atrás del todo. Sainz partirá decimoséptimo y Alonso decimonoveno.

Dónde ver la carrera del GP de China

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en este emocionante Mundial de F1 fue Dazn. Este operador retransmitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones, la sprint y la carrera, por lo que el GP de China se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que no se podrá ver gratis en televisión lo que ocurra en Shanghái.