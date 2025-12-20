Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Villarreal - Barcelona de la Liga Este Villarreal - Barcelona es de la jornada 17 de la Liga y se jugará en el Estadio de la Cerámica El Barcelona cerrará el año 2025 como líder de la clasificación pase lo que pase ante el Villarreal

El Villarreal y el Barcelona se ven las caras en un apasionante duelo que se celebrará en el Estadio de la Cerámica y que siempre trae consigo polémicas y goles, por lo que el espectáculo estará asegurado en el feudo del Submarino Amarillo. Los de Hansi Flick acabarán el año como líderes de la clasificación, pero querrán seguir manteniendo una buena distancia con el Real Madrid y por ello buscarán esta victoria tan necesaria. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque.

Horario del Villarreal – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal en el partido que corresponde a la jornada 17 de la Liga. Este choque promete ser apasionante, ya que el cuadro dirigido por Hansi Flick es el líder de la clasificación y haga lo que haga ante el Submarino Amarillo van a acabar el año 2025 en lo más alto, aunque lo que querrán es lograr los tres puntos para despedirse por todo lo alto. Eso sí, los culés no lo tendrán nada fácil ya que los de Marcelino García Toral van terceros en la tabla y en el campeonato liguero están ofreciendo una gran imagen, cosa que no se puede decir de la Champions League o en la Copa del Rey, donde fueron eliminados hace unos días.

A qué hora es el partido de Liga Villarreal – Barcelona

La Liga ha programado este apasionante Villarreal – Barcelona correspondiente a la jornada 17 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 21 de diciembre. El organismo que controla el torneo español ha fijado este choque entre los culés y el Submarino Amarillo en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este duelo entre los aficionados para que el balón pueda comenzar de manera puntual en el Estadio de la Cerámica.

Dónde ver al Villarreal vs Barcelona en directo gratis por TV online y en vivo

Dazn fue uno de los medios de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros del campeonato de nuestro país. Este Villarreal – Barcelona que corresponde a la jornada 17 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Este es un canal de pago y habrá que tenerlo contratado para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica, por lo que el duelo entre los catalanes y el Submarino Amarillo no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro azulgrana, del combinado amarillo y los seguidores del campeonato nacional español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Villarreal – Barcelona correspondiente a la jornada 17 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar también que la página web de este medio estará a disposición de todos sus clientes para que puedan acceder mediante un ordenador de una forma cómoda.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partido de la jornada 17 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Villarreal – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez el colegiado decrete el final del encuentro publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en el Estadio de la Cerámica.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Barcelona

Por otro lado, aquellos aficionados de estos dos clubes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 17 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio de la Cerámica para contar el minuto a minuto del Villarreal – Barcelona.

Quién es el árbitro del partido Villarreal – Barcelona

El Estadio de la Cerámica, conocido anteriormente como El Madrigal y que se encuentra en Castellón, será el escenario donde se disputará este Villarreal – Barcelona que corresponde a la jornada 17 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1923, por lo que hace dos cursos ha celebrado su centenario. Tiene capacidad para recibir a unas 23.500 personas y este domingo se espera un gran ambiente y un lleno absoluto en el que todos los hinchas del Submarino Amarillo estarán animando a los suyos para que den la sorpresa y puedan conseguir ganar al vigente campeón.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que dirija la contienda Villarreal – Barcelona correspondiente a la jornada 17 de la Liga. Al frente del VAR estará Valentín Pizarro Gómez, por lo que tendrá que analizar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en un lateral del Estadio de la Cerámica.