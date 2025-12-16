Christensen paga otra ronda para el Barcelona en Guadalajara

Andreas Christensen, ese central reconvertido en recurso económico para inscribir jugadores durante sus lesiones, invitó al Barcelona a otra ronda en la Copa del Rey tras un ajustadísimo debut en dieciseisavos de final contra el Guadalajara (0-2). El defensa danés desatascó en el 76′ un partido que el Barça dominó, pero en el que le faltó el gol y Marcus Rashford acabó con el sueño alcarreño cuando se cumplía el minuto 90.

Una grada supletoria instalada con motivo de esta cita histórica retrasó media hora el inicio del partido, generando el caos entre los aficionados en los accesos. A las 21:30 echaba a rodar el balón con un ambiente finalmente espectacular en el estadio Pedro Escartín. Y lo hacía con varias novedades en el once de Hansi Flick, que no rotó en exceso, pero sorprendió con las posiciones de algunos jugadores y sobre todo por alinear a Marc André Ter-Stegen en portería, echando un pulso al club.

La otra sorpresa estaba en el lateral derecho, donde formaba un Marc Casadó pese a que Flick le había descartado en la previa para dicha demarcación. En el izquierdo estaba el canterano Jofre Torrents y la pareja de centrales era la compuesta por Eric García y Christensen. Marc Bernal y Frenkie de Jong en el medio escoltaron un ataque muy titular con Roony Bardghji en derecha, Fermín López en izquierda, Lamine Yamal de nuevo en la mediapunta y arriba Rashford.

La primera la del encuentro la tuvo el Barça, mediante un chutazo de Eric García desde el centro del campo que pilló despistado al meta del Guadalajara, Dani Vicente, que la logró sacar sobre la línea con muchísimo suspense. El siguiente en animarse fue Rashford, con un disparo potente de falta en el que el portero ya sí se mostró más serio.

El Barcelona prueba desde lejos al Guadalajara

Y acto seguido, Bardghji enseñó su gran zurda con otro gran tiro en otra falta, ambas fueron provocadas por un Lamine que encendió rápidamente al Escartín, como Soto Grado. La primera parte era frenética, con un Barcelona volcado y un Guadalajara que intimidaba a la contra siempre que le dejaba. Una de ellas fue en otro intento desde lejos de Borja Díaz, que vio adelantado a Ter-Stegen y estuvo cerca de castigar al Barça.

El equipo culé era un francotirador y Fermín también quiso probar desde la corona del área con un disparo fortísimo que se marchó rozando el larguero del Guadalajara. Y como desde fuera no salía, lo intentó con balones al área. Justo antes del descanso, al que la resistencia alcarreña llegó imbatida, Eric remataba dos veces seguidas de cabeza; uno a las manos de Dani Vicente y el otro se fue arriba. El Escartín gritaba el «¡sí se puede!» y la fiesta seguía en todo lo alto.

Flick terminó muy mosca y corrigió los huecos que generaron los centrales al abrirse y la debilidad en derecha introduciendo a Pau Cubarsí desde el inicio de la segunda mitad. Quitó a Bernal, que estaba amonestado, tiró a Eric al costado y a Casadó al medio. El Barça mejoró considerablemente y Dani Vicente salvó dos seguidas, pero cumplida la hora de juego el choque seguía igualado y la eliminatoria copera al rojo vivo.

El técnico azulgrana seguía metiendo titulares, esta vez a Balde por el canterano Jofre, y el Barça no dejaba de atacar, ya sin permitir ni un sólo acercamiento del Guadalajara. Bardghji y Fermín probaban con sendos remates que se marchaban ligeramente por la derecha y los alcarreños, tras librarse en múltiples ocasiones, tuvieron la suya.

Christensen libera al Barça

Fue encadenar dos toques y conseguir llegar con peligro tras una buena jugada que Christensen tuvo que frenar a ras de césped para mandarla a córner. Flick buscó recuperar el dominio metiendo a Pedri por Bardghji y a Jules Koundé por Casadó cuando se aproximaban los minutos finales porque Toño Calvo volvía a avisar en otra ocasión del Guadalajara desde fuera del área. Así, Eric pasaba al medio, Lamine a la derecha y Pedri a la mediapunta.

Le funcionó instantáneamente al Barça, que por fin se conseguía adelantar en el 76′ con un gol de cabeza de Christensen tras un gran centro de De Jong. Pero el Guadalajara no entregó las armas y tuvo el empate en los pies de Salifo, que retó a Ter-Stegen culminando una buena contra de su equipo, y acto seguido con un remate de cabeza de Cañizo que también detuvo el cancerbero alemán.

Flick agotó los cambios introduciendo a Gerard Martín por el autor del gol, acabando con su defensa de cuatro titularísima. El Barcelona sentenció en el 90′ con el gol de Rashford, que regateó a Dani Vicente y la mandó a la red con la zurda. El vigente campeón estará en el sorteo de octavos después de un debut sufrido y con tensión desde la previa hasta prácticamente el descuento.