Una grada supletoria provoca el caos en el Guadalajara – Barcelona que se jugará con media hora de retraso

El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Guadalajara y el Barcelona se retrasa media hora. La rotura de una de las gradas supletorias del estadio Pedro Escartín ha provocado que el encuentro se retrase, en principio, a las 21:30 horas, en lugar de la hora prevista, que eran las 21:00 horas. Los operarios están tratando de solucionar el problema, pero no está ni mucho menos garantizado que pueda celebrarse el encuentro. Los accesos al estadio han permanecido cerrados cerca de las 20:25 horas, cuando ha comenzado a entrar gente.

La llegada del conjunto culé a la ciudad castellano-manchega ha desatado la locura en el Pedro Escartín, donde los accesos han quedado colapsados. Debido a los problemas de seguridad en el interior, no se han abierto las puertas. Por ese motivo, el encuentro comenzará, teóricamente, a las 21:30 horas, en lugar de hacerlo en el horario previsto, a las 21:00 horas.

Los accesos del estadio en el que el Barça jugará su primer partido de Copa esta temporada estaban colapsados a falta de menos de una hora para que comenzara el duelo. El Pedro Escartín de Guadalajara tiene capacidad para 6.000 espectadores, aunque se ha ampliado mediante gradas supletorias hasta alcanzar los 8.000 asientos de cara a este partido de dieciseisavos de final.

Es, precisamente, esa ampliación la que ha provocado los primeros problemas. Con ambos equipos ya en el estadio, la rotura de la grada supletoria ha llevado a que no se abran las puertas del estadio. La incertidumbre es máxima y, aunque se ha decidido aplazar el encuentro media hora, no está garantizado que esa grada extra pueda acoger espectadores.

Por ese motivo no se han abierto las puertas. La aglomeración de gente ha impedido que se pueda acceder al recinto manteniendo las condiciones de seguridad, por lo que se ha decidido que se retrase el partido media hora, para así garantizar que todo el mundo pueda entrar de manera segura y estar sentados en su asiento al comienzo de este histórico encuentro para la ciudad.