Decenas de aficionados del Guadalajara esperaron al autobús del Barcelona en un recibimiento con mucho ambiente antes del partido de Copa del Rey entre ambos equipos. Los aficionados corearon dos nombres propios que han estado en boca del mundo del deporte en las últimas horas: Negreira y Joan Laporta.

La hinchada del equipo local reunida para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey empezaron a recriminar al club azulgrana la contratación de los servicios de José María Enríquez Negreira y el pago durante 17 años al número dos de los árbitros de un montante de 8,4 millones de euros.

Al mismo tiempo, esos aficionados reunidos pidieron a Joan Laporta que bajase a saludar ante el frío que estaban pasando a las puertas del estadio Pedro Escartín con una sensación térmica próxima a los cero grados de temperatura.