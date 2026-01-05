Moreno cumple un sueño y ya es rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla: «Es una noche mágica»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este lunes encarna al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes de Sevilla, ha asegurado que está preparado para «disfrutar de esta noche mágica».

Moreno ha afirmado que ha recuperado emociones y sentimientos «que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años». «Sentimientos que son más propios de la infancia, pero que me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo en estos días previos a la cabalgata: estoy convencido de que tendrá su culmen y su explosión» este martes 6 de enero, ha expresado.

¡Preparados para disfrutar de esta noche mágica! La magia de Baltasar hará posible que podáis ver aquí algunos de los momentos más especiales de la Cabalgata de Sevilla. 💫👑 #CabalgataSev26 pic.twitter.com/Bt7d91xWB6 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 5, 2026

El Cortejo Real lo completan el vicepresidente de Smartener, Iván Bohórquez Domecq, que asume el papel de rey Melchor, y el director territorial de Caixabank Andalucía, Juan Ignacio Zafra, que representa al rey Gaspar. El emisario de Sus Majestades, el Gran Visir, es el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández Salas.

En una jornada marcada por la lluvia, los tres Reyes Magos han sido coronados en el balcón del Rectorado de la Universidad de Sevilla momentos antes de la salida. Moreno ha sido coronado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; Bohórquez ha recibido la corona por parte de la rectora de la Universidad, Carmen Vargas; y Zafra ha hecho lo propio de la mano del arzobispo, José Ángel Saiz Meneses.

El pasado mes de julio, cuando el Ateneo de Sevilla, entidad organizadora del evento, anunció que el presidente de la Junta haría de rey Baltasar en la cabalgata de Reyes, Moreno se mostró «feliz y emocionado» por el nombramiento, que describió como «un sueño cumplido». En estas semanas previas, el líder andaluz ha agradecido al Ateneo el «inmenso honor» de representar al Rey Mago en un cortejo «tan importante» que se vive «con una alta intensidad».

Por su parte, el jerezano Iván Bohórquez Domecq, rey Melchor, ha asegurado que es «un adoptado» en Sevilla y ha mandado un mensaje de «esperanza» a los niños ingresados en los hospitales, a quienes visitarán Sus Majestades cuando termine el recorrido. «Somos unos meros transmisores de felicidad y tenemos que hacerlo muy bien. Llevamos meses con este fantástico equipo, que es el Ateneo, y no he visto una organización mejor en la vida», ha destacado.

De su lado, Juan Ignacio Zafra, rey Gaspar, se ha mostrado «muy ilusionado y muy responsabilizado» ante un día que le «va a hacer sacar los mejores sentimientos». «Es lo que quiero: sentir a flor de piel, que se me caiga una lágrima cada vez que sea necesario», ha añadido.

Cabalgata de Reyes de Sevilla

La lluvia ha hecho acto de presencia este lunes durante la salida de la cabalgata de Reyes Magos organizada por el Ateneo de Sevilla. A partir de las 16:51 horas, una llovizna ha empezado a caer al paso del desfile y se ha prolongado durante varios minutos en diferentes puntos de la ciudad.

Pese a ello, 33 carrozas continúan repartiendo 100.000 kilos de caramelos hasta las 22:15 horas en un recorrido que no ha registrado cambios y que tendrá una zona entre la glorieta de los Marineros Voluntarios y el palacio de San Telmo, especialmente habilitada para menores con autismo. Asimismo, en la calle Palos de la Frontera se ha reservado un espacio específico para personas con movilidad reducida.

Tussam, como hizo el año pasado, será gratuito el día 5 de enero desde las 15:00 horas hasta la medianoche –con excepción de la línea Especial Aeropuerto– para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones.

Por otro lado, debido al cambio de recorrido por las obras en Pagés del Corro, se espera una importante afluencia de personas en la avenida República Argentina, lo que ha justificado el cierre temporal, por seguridad, de la estación plaza de Cuba del Metro de Sevilla. La estación permanecerá cerrada, sin entrada ni salida de viajeros, pero los trenes continuarán circulando por el tramo, sin efectuar parada.