Cabalgata de Reyes 2026 en Sevilla: a qué hora es, recorrido, calles cortadas y cómo ir en transporte público

La víspera del 5 de enero se siente con cierto nerviosismo en Sevilla, ya que llega el momento de vivir un año más, una tradición que de hecho la acompaña desde hace más de un siglo. La Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo es uno de esos eventos que transforman por completo la tarde y la noche de Sevilla, dado que mezcla emoción, historia y un ambiente que pocas celebraciones igualan. Cada año, miles de familias salen a la calle con la misma ilusión de siempre, y este 2026 no será la excepción.

De hecho, la ciudad lleva días preparándose para la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque este año es importante tener en cuenta que va a haber cambios importantes en el recorrido debido a las obras. El volumen de participantes, la magnitud del desfile y las adaptaciones urbanas hacen que convenga conocer bien los horarios, las zonas más concurridas y las alternativas de movilidad. Además hoy, 4 de enero, Sevilla vive también la visita del Heraldo Real, encargado de anunciar oficialmente la llegada de Sus Majestades y de pedir las llaves de la ciudad. Su recorrido, que arranca esta tarde, sirve de antesala perfecta para una cabalgata que el día 5 volverá a llenar avenidas, calles y plazas durante más de seis horas.

Horario de la Cabalgata de Reyes 2026 en Sevilla

La Cabalgata de Reyes de Sevilla organizada por el Ateneo se celebrará mañana lunes 5 de enero de 2026, con hora de salida prevista a las 16:15 desde la zona de Palos de la Frontera, junto a la Universidad de Sevilla. A partir de ese momento, el cortejo recorrerá algunos de los puntos más reconocibles de la ciudad en un itinerario que se alarga hasta aproximadamente las 22:00, cuando está prevista la entrada. El tiempo total del desfile ronda las seis horas, un margen que puede variar ligeramente en función del ritmo del cortejo o de la afluencia de público en algunas zonas.

Es habitual que las familias ocupen desde primera hora de la tarde los puntos más amplios del recorrido para asegurar buena visibilidad. Las carrozas no solo avanzan lentamente, sino que multiplican la animación con música, beduinos, personajes infantiles y un lanzamiento constante de caramelos.

Recorrido completo de la Cabalgata 2026

El recorrido de este año presenta variaciones respecto a ediciones anteriores debido a diversas obras en la ciudad, aunque mantiene su esencia. La salida será en Palos de la Frontera, desde donde la Cabalgata tomará Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza de Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa y Trajano. Desde ahí continuará por Plaza del Duque, Campana, O’Donnell, Magdalena, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos y el Puente de Isabel II para entrar en Triana.

El cortejo seguirá por Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana y República Argentina, para llegar a Plaza de Cuba en torno a las 20:15. Después recorrerá Asunción, Virgen de Luján, la Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias y Avenida de Roma, finalizando de nuevo en Palos de la Frontera.

Los horarios de paso son aproximados y pueden verse alterados por la acumulación de público en algunos tramos. Aun así, hay puntos como Avenida del Cid, Trajano, Plaza de Cuba o Paseo de las Delicias donde suele ser más sencillo prever la llegada del cortejo.

Calles cortadas y restricciones de tráfico en Sevilla

Como la cabalgata de Reyes Magos es una de las jornadas de movilidad más complejas del año en Sevilla, es de esperar que desde primera hora de la tarde se establezcan cortes progresivos en el entorno de la Universidad, el Prado, todo el eje de Menéndez y Pelayo, la Ronda Histórica y los accesos hacia Triana y Los Remedios. Y a medida que la Cabalgata vaya avanzando, se irán cerrando tramos completos en zonas estrechas como Feria, Correduría o Campana, donde la acumulación de público es especialmente intensa.

Los puentes afectados serán Puente de Isabel II y Puente de los Remedios, que permanecerán cortados al tráfico durante el paso del cortejo. La Policía Local irá reabriendo las vías una vez pase la última carroza, aunque en muchos casos las aglomeraciones retrasan la normalización de la circulación hasta bien entrada la noche.

Es importante evitar el coche privado, ya que acceder al centro y a Los Remedios resulta muy complicado desde media tarde. Los estacionamientos subterráneos también pueden presentar colas o verse temporalmente bloqueados según el avance de la Cabalgata.

Alternativas en transporte público

Lo mejor es coger el autobús ya que Tussam refuerza sus líneas habituales y adapta recorridos para facilitar la movilidad. Las líneas que conectan Nervión, San Bernardo, Macarena, Triana y Los Remedios son las más útiles, aunque algunas deben modificar su itinerario temporalmente para evitar las calles cortadas. Puntos como San Bernardo, Prado de San Sebastián y Puerta Jerez funcionan como nodos seguros para moverse a pie hacia distintas zonas del recorrido.

Las líneas nocturnas también se verán reforzadas tras el final de la Cabalgata, algo especialmente útil para quienes permanezcan en Triana o Los Remedios hasta última hora. Para los visitantes, utilizar también el Metro en tramos como Nervión, San Bernardo o Blas Infante puede ser una buena alternativa, ya que permite evitar zonas con mayor saturación.