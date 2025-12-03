La Navidad en Sevilla se vive de una forma muy especial, con su mercadillo, su iluminación navideña y como no, su bonita cabalgata de Reyes que es sin duda, el evento que todos los niños esperan con ganas, pero que en esta ocasión anuncia un cambio significativo en su recorrido que conviene conocer para no llevarnos ninguna sorpresa.

Todavía queda hasta que se celebre la cabalgata de Sevilla, pero ya se ha confirmado por parte del Ateneo de Sevilla que tanto el Heraldo Real como la Cabalgata de Reyes Magos de 2026 tendrán nuevos itinerarios debido a las obras que afectan a diversas vías de la ciudad. Un giro que no sólo modifica el mapa tradicional, sino que también obligará a los sevillanos a reorganizar dónde se colocan para ver pasar a Sus Majestades. La decisión se ha tomado tras varias reuniones de coordinación entre el Ateneo y el Ayuntamiento, con la participación de las delegaciones de Fiestas Mayores, Movilidad y Seguridad. Todas las partes han estudiado con detalle cuáles son los tramos afectados, cómo se mueve el público en esas jornadas y qué medidas de seguridad deben reforzarse en un año especialmente complejo a nivel urbanístico. El resultado es un recorrido alternativo que mantendrá la esencia de los desfiles, pero que obligará a replantear la logística habitual.

Desde la organización insisten en que el objetivo es doble: garantizar la seguridad y asegurar el desarrollo de dos de los eventos más multitudinarios del calendario sevillano. Y aunque a muchos les costará no ver el recorrido de siempre, las instituciones piden comprensión ante unos cambios que ,subrayan, son temporales y necesarios para evitar problemas durante el tránsito de carrozas, bandas y público.

Giro de 180º: la cabalgata de Reyes de Sevilla cambia y se va a notar

El desfile del Heraldo Real, previsto para el 4 de enero de 2026, será el primero en estrenar el nuevo mapa festivo. Su recorrido de ida partirá de Orfila y avanzará por Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo y Fray Ceferino González, hasta terminar en el Ayuntamiento.

Es un trayecto que mantiene parte del recorrido tradicional por el centro histórico, pero que ajusta algunos puntos clave para evitar zonas actualmente afectadas por obras y garantizar el flujo de público.

La vuelta también cambia. El Heraldo regresará por Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa y Javier Lasso de la Vega, hasta finalizar nuevamente en Orfila. Una reorganización pensada para ordenar entradas y salidas en torno al corazón del centro, donde cada enero se concentran miles de familias.

Un recorrido más amplio y condicionado por las obras también para la Cabalgata

La Cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá Sevilla el 5 de enero de 2026, también presenta un cambio sustancial. El cortejo partirá de la Universidad de Sevilla (calle Palos de la Frontera) para dirigirse hacia Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque, Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo y Reyes Católicos.

Desde allí, el cortejo cruzará el río por el Puente de Isabel II para adentrarse en Triana. Recorrerá Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras y tomará el Puente de los Remedios. Ya en la recta final, discurrirá por Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma, terminando en Palos de la Frontera.

Es un itinerario más amplio y con algunas zonas inéditas que permitirán redistribuir al público y sortear puntos donde actualmente se desarrollan obras importantes. El Ateneo destaca que todos estos cambios han sido estudiados al detalle, teniendo en cuenta tanto la seguridad como la movilidad, dos factores imprescindibles en una jornada que reúne a decenas de miles de personas.

Un mensaje directo a la ciudadanía

El Ateneo ha querido agradecer públicamente la colaboración del Ayuntamiento y la coordinación técnica de las áreas implicadas. También lanza un mensaje claro a los sevillanos: paciencia y comprensión. Los cambios pueden sorprender, incluso desconcertar a quienes llevan años siguiendo la Cabalgata desde el mismo punto, pero la prioridad es garantizar que los desfiles transcurran con total normalidad.

La institución insiste en que se trata de ajustes necesarios para un año especialmente condicionado por obras en varias vías estratégicas. Y aunque la Cabalgata de Sevilla siempre despierta emoción, tradición y orgullo, este 2026 tocará afrontar un pequeño cambio de guion. Uno que, si todo sale según lo previsto, permitirá que Melchor, Gaspar y Baltasar recorran la ciudad sin incidencias y que los más pequeños vuelvan a vivir su tarde mágica sin sobresaltos.