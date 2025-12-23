Expectación por el posible bote de Rosa en ‘Pasapalabra’: ¿Cuánto dinero se llevaría?

Pasapalabra podría cerrar el año 2025 por todo lo alto después de más de un año sin repartir su bote, el que se llevó Óscar Díaz en mayo de 2024 frente a Moisés. Antena 3 ha puesto a los espectadores en tensión desde hace semanas con un anuncio en el que deja caer que es muy posible que Rosa Rodríguez se lleva el histórico bote. Después de tener que esperar, el día ha llegado y será este martes 23 de diciembre cuando se produzca esa imagen.

En concreto, en las promociones de la cadena se puede ver como la gallega (aunque argentina de nacimiento) estará a una sola letra de completar el rosco, una situación que ya vivió el pasado mes de septiembre, cuando se quedó a las puertas de llevarse 2.128.000 euros, aunque no lo consiguió.

La igualdad entre Manu y Rosa es máxima, tanto que ambos concursantes ya no dudan en arriesgar cada día por completar el Rosco, dejando de lado los empates, de los que tanto se les ha acusado por llegar a acuerdos. Ahora, con un bote legendario al alcance de la mano ninguno está dispuesto a dejarlo pasar, a pesar de que hay una gran complicidad y química entre ellos, pero eso no evita que sean rivales.

¿Cuánto dinero podría ganar Rosa hoy en ‘Pasapalabra’?

Habrá que estar muy atentos al final de Pasapalabra de hoy, martes 23 de diciembre, ya que se sabe que Rosa llegará a los 24 aciertos, quedándose a tan solo una letra de la gloria. En este caso, la profesora llegada desde La Coruña podría embolsarse 2.542.000 euros, aunque más de la mitad debería ir a pasar a Hacienda en forma de impuestos.

Antes de cantar victoria, la concursante tendrá tres segundos para pensar la respuesta con la que puede pasar a la historia, pero para saber si lo logra habrá que esperar alrededor de las 21:00 h, momento en el que el Rosco llega a su final, instantes antes de que comience el informativo de Vicente Vallés.

Por el momento queda la enorme duda por resolver: ¿Ganará hoy Rosa el bote de Pasapalabra?