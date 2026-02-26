La Marrash confirma que está negociando para ir a ‘Supervivientes’: «No es cuestión de caché»

El casting de Supervivientes se va cerrando según van pasando los días, pero el nombre de Triana Marrash sigue sonando fuerte para poder trasladarse hasta Honduras. Tras ganar La Casa de los Gemelos 2, juega al despiste en una hipotética participación en el nuevo reality de los streamers, que simulará una cárcel, o saltar a la tele de forma definitiva con el programa de Telecinco. Mientras, la catalana se deja querer por los dos programas y ha comenzado una gira de entrevistas para darse a conocer al gran público, dejando claro los que pide para volver a participar en un programa de este tipo.

Desde el pasado día uno de enero, Triana se convirtió en la ganadora de los 100.000 euros del premio de la famosa casa de los gemelos Carlos y Daniel Ramos, los streamers detrás del reality para comentado de la temporada. Sobre ese premio, asegura que ya lo ha cobrado y que lo tiene en su poder, de esta manera parece que lo ha tenido antes que Rosa Rodríguez su premio del Bote de Pasapalabra, que casi un mes después sigue sin tenerlo, aunque nadie duda que le llegará, pero los tiempos son más largos.

Antes de hablar de realities, Marrash ha querido recordar que hace no tanto vivía con todos los lujos gracias al jeque árabe que la tenía en su harén de mujeres, teniendo una tarjeta de crédito sin límite de gasto para poder hacer lo que quisiera. Sobre este asunto, ha aprovechado para aclarar que su desaparición el pasado verano, que contamos en Happy FM, tenía que ver con una propuesta muy jugosa que «tenía que ver con micrófonos, pero no con cantar». A buen entendedor…

En el podcast Chico de Revista, presentado por Arnau Martínez (ex de Sálvame y de No somos nadie), ha explicado que su representante está negociando con Supervivientes 2026. Ella se deja querer, asegurando que es un programa que le atrae mucho porque es «una experiencia interesante y que me gustaría vivirla», añandiendo que sería ponerse «la límite», algo que la atrae, lejos de espantarla.

«Cuestión de mi repre, eso no lo manejo yo», ha dicho. El presentador ha querido saber más y le ha dejado caer que su caché sería alto, especialmente después de disponer a su antojo (como ella dice) del dinero de un jeque. Algo que ha confirmado, por lo que está claro que las negociaciones están ahora mismo en marcha.

«No es cuestión de caché, es cuestión de que me guste la dinámica», pero Marrash cree que está preparada, aunque no sabe «si es el momento» de ir a Honduras. De la «dinámica profunda» de Supervivientes (lo que eso quiera decir), ha pasado a hablar de La Cárcel de los Gemelos, dejándose querer también por este formato.

Aunque tras ganar La Casa de los Gemelos dijo que quería hacer «cosas más profundas», ha comentado que estar en prisión podría ser una de esas cosas profundas que está buscando. Pese a dejarse querer por los dos programas, ella insiste en que «no hay nada cerrado, no sé nada», dejando todo en manos de su representante.

De estas palabras, se puede entender perfectamente que Triana Marrash está negociando con ambos programas y que irá al que le ofrezca más dinero. Para saber eso tendremos que esperar, pero serán pocos días, ya que ambos programas comienzan en los primeros días del mes de marzo.