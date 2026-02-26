‘Perdiendo el juicio’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Antena 3?

Atresmedia continúa reforzando su programación y, como siempre, lo hace de la mano de apuestas audiovisuales que no defraudan. Hace unos días, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ver el gran estreno de Perdiendo el juicio. La producción española, protagonizada por Elena Rivera, es un drama jurídico que nos presenta la historia de Amanda. La protagonista es una prestigiosa abogada que sufre un gran percance durante la celebración de un juicio. Y es que, es víctima de un estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Esta situación le provoca un importante declive en su carrera profesional, por lo que se ve obligada a enfrentar nuevos retos.

Debido a sus circunstancias, se ve en la obligación de aceptar un puesto de trabajo en un bufete de abogados bastante decadente. A esto, le tiene que sumar la lucha que tiene con sus sentimientos. Pues, todavía está enamorada de su marido, del que no se ha divorciado. Además, su jefe tampoco le pasa desapercibido. Pero, lejos de quedar aquí, tiene que preparar la defensa de su hermana. ¿El motivo? Ha sido acusada de asesinato. Sin lugar a duda, una serie que promete hacer de la noche del jueves una de las más esperadas por la audiencia.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Perdiendo el juicio’, la serie de Atresmedia?

La ficción se ha presentado como una colaboración con Boomerang TV. De esta manera, y teniendo en cuenta la particularidad de la trama, han fichado a un elenco estrella de actores. Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández son algunos de los artistas protagonistas que darán forma a esta historia. Todo ello sumado a la colaboración de María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido.

Así pues, tal y como se ha anunciado de manera oficial, Perdiendo el juicio se presenta de la mano de 10 capítulos. Una serie de entregas que cuentan con una duración de 50 minutos cada una. Así pues, teniendo en cuenta que la cadena emite un episodio por semana. Serán 10 las que los espectadores podrán disfrutar de la serie. Una apuesta que, por lo que se ha podido ver, será muy acertada.

Según ha publicado el grupo de comunicación en su página web, el estreno de Perdiendo el juicio fue un éxito absoluto en Antena 3, pues fue lo más visto de la noche, con 1,1 millones de seguidores de media, más de 2,1 millones de espectadores únicos y un 11,9% de cuota de pantalla. Un lanzamiento arrollador que, claramente, no ha dejado indiferente a nadie.