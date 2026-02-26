Sandra Golpe desvela el pique que tiene cada día con Vicente Vallés: «Él lo sabe»

Tras la visita de los futbolistas Pedri y Ferrán Torres el lunes, y del matrimonio formado por María Pombo y Pablo Castellano el martes, la noche del miércoles en El Hormiguero ha estado protagonizada por la periodista Sandra Golpe. Se trata de una de las culpables de que Antena 3 tenga grandes audiencias, ya que su Antena 3 Noticias 1 pasa del 20 % de cuota cada día, siendo líder indiscutible desde hace ocho años en televisión. La andaluza ha tenido, precisamente esta semana, la gran noticia de que le será otorgada la Medalla de Andalucía al reconocimiento por su trabajo y por su labor a la hora de promocionar su tierra.

«Me he enterado a mediodía y me he pasado la tarde llorando. Es un premio que no me lo venía venir, y es lo más grande que me ha pasado en la vida. Me hace pensar en el esfuerzo que han hecho mis padres y mi familia para sacarnos adelante. Yo llevo Andalucía por bandera y doy las gracias de verdad a la Junta de Andalucía. Estoy muy contenta de poder compartir el premio con el pueblo de Adamuz, es un honor», así ha contado la emoción por este premio.

Aunque Sandra es ahora una de las reinas de la televisión, lo cierto es que los comienzos en este informativo no fueron fáciles. «Recuerdo que, cuando me encomendaron este informativo, iba el último. Luego vino El Process, y empezamos a hacer los informativos casi sin guion. Después de la pandemia, ahí ya nos consolidamos como primera opción», ha recordado con Pablo Motos.

Sobre el tiempo que le dedican a cada una de las noticias, uno de los temas más polémicos de los programas informativos, ha explicado cómo lo hace junto a su equipo para organizarlo cada día. «La capacidad de concentración es cada vez más reducida y los temas nos duran como mucho un minuto, porque tenemos comprobado que piezas más largas no mantienen la atención; hay que hacer transiciones lógicas y rápidas», explicaba.

Sobre la situación que se vive actualmente, Sandra Golpe admite que «vivimos un momento de incertidumbre y polarización por los líderes políticos que tenemos». Recuerda ante las cámaras que «son tiempos muy locos y estamos abonados a vivir en estado de alerta continuo. Todas las semanas tiene que pasar algo».

Pese a que se vive en ese estado de tensión continuo, la periodista no pierde las ganas de trabajar y ser siempre la primera en dar una noticia importante. «Sí, me fastidia que, por veinte minutos, por ejemplo, no haya podido dar yo la noticia, como lo de Tejero de hoy», así ha explicado que esta noticia la pudo dar su compañero Vicente Vallés por la noche. Esa rabia no la oculta la andaluza: «Él lo sabe».

Al revés que muchos actores o presentadores, la andaluza sí que quiere verse cada día, algo que ella misma ha contado en redes sociales y que hace una vez ha terminado el informativo. «Sí, veo todos los días después mi informativo. Me gusta verlo al detalle, sufro mucho con los fallos, pero lo que más miedo me da es poder dar una noticia falsa. Todo lo que ofrecemos está verificado, pero la IA puede ser muy buena, pero también muy peligrosa», confirma.