María Pombo se sincera sobre Pablo Castellano en ‘El Hormiguero’: «Me arrepiento de…»

María Pombo y Pablo Castellano han vuelto al plató de El Hormiguero, esta vez juntos por primera vez. María es veterana en este programa y conoce bien su funcionamiento, habiendo pasado en solitario, en compañía de sus hermanas y como concursante de El Desafío. Pablo, por su parte, sólo ha ido con motivo del programa presentado por Roberto Leal en el que dejó una gran actuación como concursante. Esta vez el matrimonio ha decidido sentarse para hablar del estreno de Pombo, la nueva temporada de la serie dedicada al clan de las Pombo, que incluye a las hermanas influencers y a todo el que las rodea, incluyendo al servicio doméstico, al más puro estilo reality de la familia Kardashian.

Ambos han hablado de sus problemas de pareja, como por ejemplo el acudir a terapia para solucionar sus problemas durante una crisis que tuvieron importante. «Fuimos cuando estábamos atravesando un momento muy delicado como pareja y ha sido un antes y un después. Fuimos primero por separado, para que nos conociera individualmente, y luego juntos. Seguimos peleando mucho, pero estamos mejor que nunca y seguimos yendo», contaba Pablo.

Sobre sus hermanas, María sigue convencida de no tener negocios con ellas, pese a que podría ser un enorme éxito en cuanto a marketing: «No, nunca más. Si ya la convivencia es dura, tener un negocio juntas es complicadísimo. Acabamos siempre chocando, creo que es mejor separar negocios y hermanos».

Hablando de hermanas, en la nueva temporada de la serie sobre la familia, hay un momento importante cuando Papín, el padre de las Pombo, se realiza un test de paternidad para asegurarse de que la hija de la asistenta de la familia no es suya. Esto se ha vendido como una de las grandes tramas de la temporada, llegando a deslizar la posibilidad de una infidelidad en el matrimonio de los padres de las Pombo.

«Tenemos a Gabi, que es nuestra hermana, aunque no lo sea de sangre. Nació en nuestra casa, es hija de la chica que nos cuidaba y fue nuestro bebé. Desde entonces se ha dicho de todo acerca de ella y de mi padre, así que hemos decidido zanjarlo con una prueba de paternidad hecha a mi padre; veréis el resultado en el reality». Con esa naturalidad contaba María Pombo este nuevo giro que vive su familia y que deja caer una infidelidad entre sus padres.

Los problemas de los apellidos de María Pombo

La influencer ha querido contar a los espectadores de El Hormiguero que siente alivio al ver «el orden de los apellidos» en la ropa del colegio de sus hijos. «Está Pombo y después, Castellano», ha dicho celebrándolo como un gran triunfo. «En nuestra casa lo estamos luchando mucho, porque a nuestros hijos hemos tenido que ponerles Castellano Pombo, y yo pierdo mi apellido», explicó. De esta manera, siente como una pequeña victoria que su apellido familiar, que es por el que se conoce a todo el clan, sea el primero en aparecer, aunque sea en un pequeño trozo de tela y no en algo oficial.

Ahora se arrepiente, pero apenas hubo negociación por su parte en este asunto. «Porque me dio pena, no me peleó. No sabes lo que me arrepiento de haberle cedido el apellido», ha confesado la creadora de contenido en redes sociales ante las cámaras.