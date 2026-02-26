El PSOE criminaliza a Quirón, pero le encarga los chequeos de salud de los funcionarios donde gobierna

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA), dependiente del Ayuntamiento socialista de la alcaldesa, Candelaria Testa, ha vuelto a firmar un contrato con Quirón Salud para las revisiones médicas de los funcionarios municipales de esta empresa de limpieza. Se trata de una nueva muestra de la incoherencia de la izquierda en materia sanitaria, ya que, desde hace años, critican que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contrate con Quirón los servicios médicos de algunos hospitales, alegando un «posible conflicto de intereses».

El objeto del contrato es el servicio externo de vigilancia de la salud para los trabajadores de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón y se ha firmado por valor de 26.205 euros IVA incluido.

Raquel Rodríguez, ex concejal de Ganar Alcorcón (Podemos) y ahora presidenta de ESMASA y concejal no adscrita en el Ayuntamiento, siempre ha clamado porque toda la sanidad sea pública y arremete contra la colaboración público-privada. Sin embargo, en este caso, no ha dudado en contentar a sus trabajadores con este contrato. Los algo más de 600 empleados de ESMASA disfrutarán de revisiones de salud en una compañía privada. Unas prebendas de las que no disfrutan el resto de ciudadanos de Alcorcón.

El contrato con Quirón incluye análisis de riesgos por puesto, planificación anual de la actividad, vigilancia epidemiológica y seguimiento de trabajadores especialmente sensibles (embarazo, lactancia, discapacidad). El seguro médico ofrece también analíticas completas, reconocimientos médicos y servicios de vacunación.

Asimismo, la firma con Quirón ofrece formación en primeros auxilios. Entre 2 y 4 horas anuales por trabajador (entre 600 y 700 trabajadores) de formación e información a los trabajadores en materia de primeros auxilios por personal técnico sanitario acreditado en la materia, que se solicitarán con un mínimo de 10 días de antelación para la buena coordinación entre ESMASA y el adjudicatario. La formación podrá ser on-line o presencial.

«Las actuaciones de los servicios objeto del contrato incluyen a todo el personal de ESMASA, independientemente del tipo de relación laboral que mantengan con la empresa, entendiéndose, en consecuencia, que se extiende tanto al personal indefinido como al de carácter temporal, presente y futuro, así como a los diferentes centros de trabajo e instalaciones en los que los trabajadores desempeñen su prestación laboral o realicen actuaciones», se lee en el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

No es la primera vez que este Ayuntamiento de izquierdas contrata con Quirón, a quien tanto critican cuando Ayuso cierra contratos con ellos en los hospitales de la Comunidad de Madrid.

En 2023, Esmasa cerró (tal y como adelantó en esa ocasión OKDIARIO) otro contrato para el servicio de ginecología y urología y formación de prevención de riesgos laborales para la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón. En total, 145.000 euros públicos que se adjudicaron el pasado 27 de enero de 2023 para servicios durante el próximo año.

La decisión de la presidenta de ESMASA, Raquel Rodríguez, ha generado controversia en el ámbito político y social, ya que muchos vecinos recuerdan el ideario de la izquierda (Podemos-PSOE) que considera que la atención médica es un servicio que debe ser prestado por la sanidad pública y no por empresas privadas. El discurso habitual de estos partidos es que estas compañías se lucran con la salud de las personas y no hay derecho a ello.