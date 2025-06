La edil expulsada por la izquierda que tiene en vilo a Alcorcón: «A día de hoy seguiré apoyando al gobierno»

La expulsión de una concejal de Ganar Alcorcón podría abrir la puerta del Ayuntamiento de este municipio liderado por la izquierda a PP y Vox. La coalición de PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid podría verse amenaza por una moción de censura tras perder la superioridad de fuerzas, aunque Raquel Rodríguez, que ahora pasa al grupo de no adscritos, dice que de momento no ha tenido negociaciones y que a día de hoy está por dar estabilidad al actual equipo de Gobierno.

En una entrevista en OKDIARIO, Rodríguez, que este martes ha sido nombrada presidenta de la empresa municipal de limpieza de Alcorcón (Esmasa), ha reconocido que no le gusta nada la deriva que está tomando Ganar Alcorcón y ha desvelado estar sufriendo una «campaña de acoso y desprestigio» contra ella por parte de los que antes eran sus compañeros.

PREGUNTA: La brecha que sufre Ganar Alcorcón parece que cada vez se hace más grande. Ayer el partido decía que la echó porque no aceptaba el nuevo modelo que salió votado de la Asamblea Ciudadana y porque quería asumir todo el poder de la dirección. Usted, en cambio, mantiene que se va por la deriva que está tomando el partido. ¿Qué está pasando en Ganar Alcorcón?

RESPUESTA: La deriva que está tomando el partido no tiene la esencia de Ganar Alcorcón. Ganar Alcorcón nace de la gente, nace desde abajo sin tener que atender a siglas que nos impongan. Ahora mismo Ganar Alcorcón atiende al mandato del Partido Comunista. Y yo ahí no tengo cabida.

P-. La dirección de Esmasa también ha acrecentado esta tensión entre usted y el segundo teniente de alcalde, David López. Desde hoy es presidenta de esta empresa gracias en parte al voto de PP y Vox. ¿Esto podría ser el inicio de un posible pacto o acuerdo para que gobierne la derecha en el municipio?

R-. Yo quiero mantener la estabilidad del gobierno progresista. En Esmasa no estamos como partidos, estamos a título personal. Con lo cual no incurro en ningún transfuguismo como dicen desde Ganar Alcorcón. Ahí no vamos con siglas, vamos como consejeros que respondemos por nuestro pueblo.

P-. Usted lo acaba de decir, que desde el que era su partido Ganar Alcorcón, le han llamado tránsfuga por ausentarse de una votación en contra de una moción de PP y Vox hace unos días.

R.-No me ausenté por no votar ni mucho menos. Yo salí un momento al baño y en ese momento sí que es verdad que se produjo la votación, pero no salió adelante porque yo no estuviera, sino porque aunque hubiera estado, esa moción no hubiera salido porque una compañera se equivocó al votar.

P.- El miedo en Ganar Alcorcón es palpable porque se escucha que usted podría estar pensando en una moción de censura contra la izquierda para que gobierne el PP en Alcorcón. ¿Esto lo descarta completamente?

R.- No he tenido negociaciones hasta hoy ni ningún tipo de propuesta para que ese supuesto se dé. Lo que sí que estoy recibiendo son presiones, mucho acoso por parte de Ganar Alcorcón. Se me está insultando, se me está menospreciando, se me está humillando y yo lo único que estoy haciendo es mirar por los vecinos y vecinas. Debe ser por un telón de humo que quieren meter por medio porque algo oscuro tiene que haber detrás.

P.- Ganar Alcorcón le ha reclamado el acta y ha activado el pacto antitransfuguismo para que su voto no se sume al de la oposición y peligre el gobierno de la alcaldesa Candelaria Testa. ¿Ve futuro en el gobierno tripartito de Alcorcón de PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón?

R.- Yo siempre he defendido esa unión mientras que se respeten los acuerdos por los que nos presentamos. Evidentemente, Ganar Alcorcón y este Gobierno está tomando una deriva que no responde a los acuerdos que habíamos firmado en un principio. Pero hasta día de hoy yo estoy por la estabilidad de este equipo de gobierno y el respeto hacia la alcaldesa Candelaria Testa.

P.- ¿A día de hoy es que no lo descarta en un futuro?

R.-Lo que estoy diciendo es que hoy no me lo he podido plantear. En ningún momento ha habido ninguna negociación para que haya una moción. Yo estoy velando por la estabilidad del gobierno y por el interés de los vecinos.

P.- David López también quería ser presidente de Esmasa. ¿Hay muchas ansias de poder en Ganar Alcorcón?

R.- Sí y es uno de los motivos por los que yo abandono. Creo que en política no vale todo. En política tienes que respetar y no pisotear a tus compañeros. Tiene que haber una lealtad que no la ha habido en Ganar Alcorcón.

P.-: ¿Ve la actitud de López un tanto machista por querer acaparar todo el poder y no dejárselo a una mujer?

R.-: Efectivamente. Hay unas connotaciones misóginas. A mí me dice que yo no puedo acaparar tanto poder cuando estamos hablando de la mitad de lo que él gestionaría.

P.- Nos acabamos de enterar de que acaban de cesar esta mañana algunas personas que usted tenía a su cargo. ¿Qué ha ocurrido?

R.- Voy ahora mismo camino del Ayuntamiento. Sí, me ha sorprendido muchísimo. Están haciendo una caza de brujas que empezaron conmigo y ahora han ido a por mis personas de confianza.