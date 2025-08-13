Fiestas de Leganés 2025: cortes de tráfico y calles cortadas

Leganés ya vive estos días, sus Fiestas en honor a Nuestra Señora de Butarque, una cita que transforma la ciudad cada mes de agosto. Del 12 al 17, calles y plazas se llenan de música, pasacalles, actividades infantiles y procesiones, con un programa que combina tradición y espectáculos gratuitos para todos los públicos, por lo que conviene estar atento a los posibles cortes de tráfico y calles cortadas por estas fiestas de Leganés 2025. Este año, artistas como Carlos Baute, Vicco, Marta Santos, King África, y los festivales ‘Los 40 Urban Party’ y ‘Radiolé’ pondrán ritmo a las noches. A todo ello se suman actos populares como la Fiesta del Agua, las Peñas Party, la bajada de la Virgen o el gran desfile de peñas celebrado ayer mismo.

Para que todo transcurra con normalidad, el Ayuntamiento ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y limpieza. Un total de 340 agentes de Policía Local y 29 oficiales velarán por la seguridad, reforzando la presencia en las zonas de mayor afluencia. Además, por primera vez se usará el nuevo sistema de videovigilancia en el Recinto Ferial y La Cubierta, y habrá cerca de 500 efectivos de Protección Civil, hospital de campaña y seis ambulancias medicalizadas. La limpieza también se intensifica, con más de 300 jornadas de trabajo, maquinaria específica y contenedores adicionales en los puntos solicitados por Festejos. Y en cuanto a cortes de calles y tráfico cortado por las fiestas de Leganés, a pesar de que el Ayuntamiento no ha publicado el listado oficial de cortes, la concentración de actos en puntos clave y la experiencia de años anteriores permiten prever qué calles y horarios podrían verse afectados.

Todos los cortes de tráfico en Leganés

Durante las fiestas, los cortes de tráfico suelen coincidir con los actos que atraen a más público. Esto incluye el pregón en Plaza de España (12 de agosto) que ya se celebró ayer martes, las verbenas y conciertos nocturnos en el Recinto Ferial, y los actos religiosos como la bajada de la Virgen (que tiene el lugar el 14 de agosto) y la procesión solemne (que coincide con el 15 de agosto, día festivos de la Asunción de la Virgen). En estos eventos, el tráfico se desvía para dar prioridad a peatones y asistentes, y los cortes pueden comenzar una o dos horas antes para permitir el montaje y despliegue de seguridad.

Aunque no hay un mapa oficial todavía, lo habitual es que las restricciones se mantengan hasta que finalice el acto y se despejen las calles. Y si tenemos en cuenta cuáles son los escenarios de estas fiestas podemos prever que los cortes de tráfico que viviremos estos días serán principalmente en la zonas de como el recinto Ferial o por ejemplo la Plaza Mayor.

Por este motivo, vamos a hacer un repaso ahora a todas esas calles para que tengáis en cuenta, que circular por ellas con el coche estos días, puede que sea prácticamente imposible teniendo en cuenta que el día y la tarde estará concentrado en actividades y talleres, mientras que por la noche, la música será protagonista.

Calles cortadas en Leganés por las fiestas

Los cierres más previsibles afectan como decimos, a las calles cercanas a los escenarios principales:

Plaza de España y vías adyacentes : epicentro de actos oficiales como el pregón, la procesión y varias verbenas.

: epicentro de actos oficiales como el pregón, la procesión y varias verbenas. Plaza Mayor y Plaza de Cataluña : ya que van a ser los escenarios de actividades infantiles, concursos y pasacalles a lo largo de esta semana y hasta el 17 de agosto.

: ya que van a ser los escenarios de actividades infantiles, concursos y pasacalles a lo largo de esta semana y hasta el 17 de agosto. Paseo Colón: donde se celebran la Fiesta del Agua (el sábado 16) e hinchables para los niños (el domingo 17) y otros eventos que requieren el corte total de la vía. Se van a celebrar a partir de las 12:00 horas de modo que será imposible pasar con el coche por este paseo a estas horas y también en horas previas y posteriores.

donde se celebran la Fiesta del Agua (el sábado 16) e hinchables para los niños (el domingo 17) y otros eventos que requieren el corte total de la vía. Se van a celebrar a partir de las 12:00 horas de modo que será imposible pasar con el coche por este paseo a estas horas y también en horas previas y posteriores. Entorno del Recinto Ferial : especialmente durante los grandes conciertos y los fuegos artificiales que se ofrecen a partir de las 22:00 horas.

: especialmente durante los grandes conciertos y los fuegos artificiales que se ofrecen a partir de las 22:00 horas. Calles del recorrido de la procesión: que se celebra el 15 de agosto a partir de las 21:00 y que pasa por las calles de Butarque, Madrid, Antonio Machado y Plaza Fuente Honda, entre otras.

En estos puntos, la Policía Local instala desvíos y regula los accesos para garantizar la seguridad.

Dónde aparcar en las Fiestas de Leganés 2025

Si vas a desplazarte en coche, lo mejor es dejarlo en zonas alejadas del centro y acercarte a pie o en transporte público. Algunas opciones prácticas son:

Aparcamientos disuasorios junto a estaciones de Metro o Cercanías (Casa del Reloj, Zarzaquemada, El Carrascal).

disuasorios junto a estaciones de Metro o Cercanías (Casa del Reloj, Zarzaquemada, El Carrascal). Calles menos concurridas en barrios colindantes, evitando el casco antiguo y las inmediaciones del Recinto Ferial.

en barrios colindantes, evitando el casco antiguo y las inmediaciones del Recinto Ferial. Parkings de centros comerciales como Parquesur o Sambil Outlet, con conexión mediante transporte público.

Planificar con antelación y seguir las indicaciones de la Policía Local será clave para disfrutar de las fiestas sin contratiempos.