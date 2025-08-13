Laron Smith apuesta por el Fibwi Mallorca Bàsquet

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sigue dando forma a la plantilla con la que competirá en Primera FEB en esta temporada. El equipo mallorquín ha cerrado la incorporación de Laron Smith, pívot estadounidense de 2,04 metros de altura nacido el 20 de diciembre de 1993 y que cuenta con experiencia en el baloncesto español habiendo jugado en clubes como el CB Almansa, Basket Navarra o Class Bàsquet Sant Antoni, equipo en el que ha militado en dos ocasiones, la última de ellas la pasada temporada siendo además una pieza más que importante para el equipo ibicenco en el segundo tramo de la competición.

Smith, que en la temporada pasada se enfrentó al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, aterriza en el equipo de Pablo Cano para reforzar la plantilla mallorquina en este nuevo curso aportando su físico y alto nivel defensivo al equipo palmesano. En la campaña pasada, Laron Smith disputó un total de 22 encuentros entre liga regular y eliminatorias de ascenso disputando una media de 20,02 minutos por encuentro en los que anotó una media de 8,2 puntos, capturó 5,4 rebotes y repartió 0,9 asistencias.

“El año pasado, en Sant Antoni, Laron fue clave en la racha de triunfos consecutivos del equipo cambiando totalmente la cara al equipo desde atrás”, explica Martí Josep Vives, director deportivo del equipo mallorquín que señala que el nuevo jugador del equipo de Pablo Cano “tiene que ser un elemento clave a la hora de proteger el aro, luchar en el rebote y en ayudar a los compañeros a que sean más agresivos en las líneas exteriores” apuntando además que el equipo balear “está muy cerca de cerrar la plantilla”.

Con la incorporación de Smith, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se acerca al final de la confección de su plantilla para esta temporada contando ya con once jugadores para afrontar una temporada que, cabe recordar, arrancará a finales de septiembre con la visita del equipo de Pablo Cano a Cartagena en el partido que marcará su regreso a la categoría de plata del baloncesto español.