Un colombiano borracho embiste a un motorista en Palma y le fractura la mano

Un colombiano que circulaba bajo los efectos del alcohol embistió en la madrugada de este pasado miércoles, día de Nochebuena, a un motorista en el cruce entre Alfons el Magnànim y la calle Poeta Guillem Colom de Palma, muy cerca del hospital de la Cruz Roja.

El siniestro sucedió concretamente sobre las 00:45 horas en un complejo semafórico de la capital balear. Todo apunta a que alguno de los dos conductores implicados se saltó un semáforo en rojo y provocó el accidente que acabó con el motorista con la mano izquierda totalmente fracturada.

El conductor del turismo, un Opel Corsa de negro, dio positivo en la prueba de alcoholemia que le practicaron los agentes, mientras que al herido, de 39 años de edad y de origen venezolano, no se le pudo realizar el test por las lesiones que presentaba, por lo que se solicitará un análisis de sangre al Hospital de Son Espases donde fue trasladado por una ambulancia del SAMU061.

Hasta el lugar se los hechos se desplazó con suma celeridad la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, quienes se han hecho cargo de la investigación del accidente. Ahora se tendrá que determinar cuál de los dos conductores no respetó las señales semafóricas.

El impacto provocó importantes daños materiales en ambos vehículos implicados. Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los vehículos fueron retirados de la vía y se restableció la normalidad en la circulación, quedando el caso a la espera de los resultados de los informes correspondientes para depurar posibles responsabilidades.