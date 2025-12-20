Un camionero borracho desata el caos con un tráiler en la Vía de Cintura de Palma

Llevaba una cogorza monumental y acabó estrellando el trailer que conducía contra una mediana a la entrada de Palma. Un grave accidente de tráfico ha colapsado este martes por la mañana la Vía de Cintura en sentido a la capital, después de que un camión de gran tonelaje perdiera el control y acabara encajado en la mediana que separa ambos sentidos de la circulación. El conductor del vehículo, un camionero profesional, ha dado positivo en alcoholemia con una tasa de 1,25 mg/l, lo que supone multiplicar por nueve el límite máximo permitido para este tipo de conductores.

Según información a la que ha tenido acceso OKBALEARES, el siniestro se ha producido alrededor de las 10:05 horas, a la altura del kilómetro 9,5 de la vía de cintura, cerca de la salida de Génova. Por causas que todavía se están investigando, el tráiler se ha desviado de su trayectoria, ha arrasado parte de la vegetación y de las barreras de protección y ha quedado completamente atravesado en el espacio central que separa los carriles de ambos sentidos.

A pesar de la espectacularidad del accidente y de los importantes daños materiales ocasionados, el conductor ha resultado ileso. No obstante, tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, los agentes constataron que circulaba bajo los efectos del alcohol con una tasa muy superior a la permitida, especialmente grave al tratarse de un vehículo de transporte profesional.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que procedieron a asegurar la zona y a regular la circulación. Como consecuencia del siniestro, fue necesario cerrar uno de los carriles, lo que provocó importantes retenciones y largas colas de vehículos durante buena parte de la mañana.

También intervinieron los Bomberos de Palma, dada la complejidad de la operación y el gran tamaño y peso del camión, que quedó atrapado en la mediana y dificultaba las labores de retirada. Los trabajos para liberar la vía se prolongaron durante varias horas. De hecho, está previsto que sea durante la mañana de este sábado cuando se retire el tráiler.

Aunque la investigación continúa abierta para esclarecer con exactitud las circunstancias del accidente, las primeras hipótesis apuntan directamente al estado de embriaguez del conductor como principal causa del siniestro. Desde la Guardia Civil no se descartan posibles responsabilidades penales debido a la elevada tasa de alcohol detectada y al riesgo generado para el resto de usuarios de la vía.

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el peligro que supone la conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente en el caso de vehículos pesados, cuyo impacto puede tener consecuencias mucho más graves en vías de alta capacidad como la Vía de Cintura de Palma.