El día de Navidad no será como esperábamos y Jorge Rey avisa a estas zonas: «Pueden ser importantes»

Jorge Rey avisa a estas zonas, la Navidad no será como esperábamos, sino que nos enfrentamos a una serie de tormentas importantes. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con una serie de novedades destacadas que pueden ser esenciales y sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos. Con una serie de peculiaridades que deberemos empezar a conocer y que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que pueden convertirse en una dura realidad. Sobre todo, si tenemos que desplazarnos, deberemos estar muy pendientes de un tiempo que nos llegará con importantes novedades que tendremos por delante y que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Jorge Rey nos explica qué puede pasar en Navidad, en un vídeo viral en el que advierte de este fenómeno.

Pueden ser importantes en estas zonas

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que tenemos por delante. Estamos a las puertas de una Navidad de esas que puede marcar una tendencia del todo inesperada. Tocará saber qué puede pasar en unos días en los que el tiempo se convertirá en uno de los detalles más destacados de los últimos días.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos enfrentarnos a un destacado cambio de tendencia que justo coincide con este momento para el que quizás no imaginaríamos que tendríamos por delante. Un cambio de ciclo que hasta la fecha desconocíamos.

Es momento de conocer qué es lo que puede pasar en unos días en los que saldremos más de casa y tendremos que afrontar un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de forma constante y directa.

Un cambio que Jorge Rey lleva semanas advirtiendo y sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma muy diferente. Son fechas de conectar de nuevo con algunos elementos que irán llegando poco a poco y lo harán de una forma que puede afectarnos de lleno. Esto es lo que dice esta previsión del tiempo que deberemos empezar a visualizar.

Jorge Rey avisa de lo que llega en Navidad

Las Cabañuelas de Jorge Rey llevan semanas diciéndonos lo que pasaría este día. Pasaríamos de un invierno suave a lo más duro de unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Con algunos cambios de tendencia que pueden suponer un fenómeno poco común.

La AEMET confirma la peor de las previsiones posibles en un día muy especial: «Como escenario más probable de la evolución de la baja fría se prevé que se sitúe en el oeste peninsular dejando un ambiente frío generalizado en la mitad norte y noroeste y otra baja sobre Baleares deja ambiente inestable en el área mediterránea. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el norte y nordeste peninsular con precipitaciones más persistentes en el norte de Cataluña donde se puede recoger acumulados significativos. Nuboso con algunos chubascos en Baleares, este y sureste peninsular, y en el resto, poco nuboso o despejado con estratos matinales en los valles aumentando en el suroeste a nuboso al final. Nevará por encima de 900-1100m en zonas de montaña del sureste, de 1000-1200m en Pirineos centrales y, sobre todo, orientales donde se esperan acumulados significativos, y de 500-900m en el resto. En Canarias intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto en las vertientes norte y oeste sin descartar alguna precipitación débil. Probables nieblas matinales en valles del suroeste y zonas bajas del nordeste, así como en áreas de montaña, principalmente en las del norte. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad nordeste y pocos cambios o descensos suaves en el resto. Mínimas en descenso en general en la Península y Baleares excepto en el nordeste, con heladas moderadas, puntualmente fuertes en zonas de montaña y meseta norte y débiles en el resto peninsular excepto en los litorales y zonas del suroeste. Temperaturas sin cambios en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes y persistentes en el norte de Cataluña e importantes acumulados de nieve en cotas altas del Pirineo central y, sobre todo oriental. Heladas que pueden ser fuertes en zonas del norte de Castilla y León. Viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales den Mediterráneo entre la Península y Baleares. Viento flojo del noreste en Galicia, siendo moderado en los litorales y flojo del este y sureste en el Cantábrico. Fuerte del nordeste con rachas muy fuertes entre la Península y Baleares, y de poniente moderado en Alborán y Estrecho. En el resto flojos variables tendiendo a componente este. En Canarias, intervalos de moderado de noreste rolando a noroeste».