Chicago Mass Choir, 28 años después del sobrecogedor clima espiritual de Fisk Jubilee Singers

El XVIII Jazz Voyeur Festival se despedía el 14 de diciembre en el Trui Teatre con un concierto de góspel a cargo de Chicago Mass Choir en el ya tradicional concierto de Navidad que en sus últimas ediciones acostumbra a servir de clausura para el festival.

Este año la elección era significativa, al tratarse de una formación muy respetada por su dedicación a la difusión de la historia de la ciudad de Chicago como cuna del góspel moderno.

En esta ocasión, se acercaban sus integrantes vestidos con túnica gris, pero en sus puñetas y espalda afloraba el azul, su color característico puesto que tradicionalmente evoca espiritualidad; de hecho su razón de ser, desde que se fundó a finales de los años 80 en un centro de educación permanente, de manera que sus integrantes, desde su fundación, proceden de la base social de la comunidad afroamericana.

Chicago Mass Choir tiene algo de especial no sólo por la poderosa masa coral plagada de solistas destacados. También porque desde su origen, une tradición con modernidad, seña de identidad de la escuela góspel de Chicago. En su gira europea que les acercó a Palma, la propuesta era clara: Sweet Home Chicago, revisando clásicos de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. Su fuerte espiritualidad conmueve al público.

Es costumbre del Jazz Voyeur Festival invitar a solistas y grupos locales en modo teloneros. En esta ocasión Palma Góspel Singers, con una masa coral considerable, de hecho equivalente con el coro de Chicago al completo. Sin embargo, los estadounidenses se vivieron en formación reducida, no más de la veintena de voces, y pese a ello sonaron con mayor fuerza y profundidad que los anfitriones locales. Además, en la veintena todos eran solistas.

En las últimas tres décadas ha primado el showbiz en las visitas a la isla de corales afroamericanas, exceptuando la noche de 1997 (Auditórium) donde vivimos el sobrecogedor clima espiritual con Fisk Jubilee Singers, llegados directamente de Fisk University (Nashville). Los cantaires formándose en círculo y el director tras dar la nota con el diapasón situándose detrás. Pude verles desde las primeras filas. Me emocionó ver cómo las lágrimas estaban en sus rostros permanentemente.

Pues bien, 28 años después Chicago Mass Choir volvió a ser una experiencia única, especialmente intensa cuando los solistas se situaban en primer plano. El caso más espectacular fue cuando una jovencísima soprano, afectada por un repentino ataque de tos mientras interpretaba Silent Night, supo afrontar el momento deleitándonos con la sublime sensibilidad del creyente en cada uno de sus fraseos. No en vano el tema emblemático de Chicago Mass Choir es God is my everything, tema de cosecha propia. Esta vez llegaban liderados por Feranda Williamson.

La organización del Jazz Voyeur Festival había puesto toda la carne en el asador para celebrar la mayoría de edad de este ciclo, que es el continuador por excelencia de aquella maravillosa aventura de los años 80, el Festival Internacional de Jazz de Palma, incluyendo en el cartel figuras centrales del momento presente, incluyendo grandes figuras que todavía sobreviven.

Lo que resulta incomprensible, incluso inadmisible, es que una institución pública supramunicipal les haya negado todo tipo de subvención, al rebajar seis puntos la calificación que obtuvieron el año pasado. ¡Cuando este año habían tirado la casa por la ventana para celebrar su XVIII edición! ¿Va a ser verdad que Palma, donde tiene su domicilio la tal institución, aspira a ser la Capital Europea de la Cultura el año 2031?

Lo que sí me consta es el hecho de que la organización del Jazz Voyeur se plantea tirar la toalla, pues desde el 2004 su lucha ha sido incansable y con apoyos públicos mínimos. Porque se sabe que la sociedad civil no está por la labor. ¿Capital Europea de la Cultura? Será un mal chiste. Ya me lo dijo muchos años atrás en una comida de trabajo el conseller de Turismo, Jaume Cladera: «En Mallorca, hay mucho dinero, pero no saben invertirlo en cultura».