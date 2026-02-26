Rastrean la zona de Cabrera en busca de tres pateras desaparecidas con 81 inmigrantes ilegales

Un helicóptero de Salvamento Marítimo está rastreando la zona del sur de Cabrera en búsqueda de las tres pateras con 81 personas a bordo que, según la ONG Caminando Fronteras, habrían desaparecido en los últimos días rumbo a Baleares.

El dispositivo de búsqueda se ha activado la tarde de este jueves después de que la organización trasladara esta información a la administración, que a su vez había sido comunicada por los familiares de las potenciales víctimas.

A lo largo de la mañana, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares, un avión de Frontex ya ha realizado varias batidas para tratar de localizar estas embarcaciones, aunque no ha tenido éxito.

La búsqueda se centra en la zona del sur de Cabrera, aunque los efectivos no disponen de unas coordenadas concretas con las que poder acotar el dispositivo.

Las tres desapariciones, sobre las que han alertado los familiares de las potenciales víctimas, suceden mientras a lo largo de esta semana han llegado al archipiélago 410 migrantes a bordo de 23 embarcaciones.

Caminando Fronteras es la que ha alertado de la desaparición de al menos tres pateras con 81 migrantes, entre ellos dos bebés y una decena de mujeres, que en los últimos días habían zarpado desde Argelia rumbo a Baleares.

Según la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en base a la información de la que disponen dos de estas pateras salieron de las costas de Argelia el pasado domingo.

Una de ellas llevaba 29 personas de origen subsahariano a bordo y la segunda, otros 30 subsaharianos, entre ellos tres mujeres y dos bebés.

La tercera embarcación que ha sido reportada como desaparecida salió el martes con 22 personas a bordo, entre ellas siete mujeres. Todos eran nacionales de Somalia menos uno, de origen sudanés.

Sin noticias del paradero

Desde la organización están en contacto con las familias de las potenciales víctimas, que se han puesto en contacto con ellos al no tener noticias de su paradero pese haber transcurrido ya unos días desde que zarparon de Argelia, y ofreciéndoles acompañamiento.

También han trasladado esta información a Salvamento Marítimo para que eventualmente puedan realizar una búsqueda de estas embarcaciones. Por ejemplo, han facilitado el número de teléfono de uno de los inmigrantes que va a bordo de la patera que salió el martes, que sin embargo no da señal.

Según el informe Monitoreo del derecho a la vida que Caminando Fronteras elabora de forma anual, en 2025 al menos 1.037 personas migrantes desaparecieron mientras trataban de cruzar la conocida como ruta argelina, que conecta el país magrebí con Baleares y el levante peninsular.

El archipiélago, de acuerdo con la ONG, se ha convertido en la parte «más peligrosa» de esta travesía y es hoy un «laboratorio de la necrofrontera», es decir, «un espacio en el que convergen la criminalización, la necropolítica y la erosión progresiva del derecho internacional, especialmente para la protección del derecho a la vida».