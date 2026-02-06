El número de inmigrantes ilegales llegados en pateras a Baleares se disparó un 24% en 2025

El número de inmigrantes ilegales llegados en pateras a las costas de Baleares aumentó un 24% en 2025, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo que motivó la declaración de emergencia migratoria en el archipiélago para garantizar la prestación de servicios esenciales y reforzar la capacidad de acogida.

El año 2025 fue de récord histórico de inmigración ilegal en Baleares con 7.135 ilegales interceptados. Además Baleares recibió el año pasado más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, según el informe sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior.

Ante el aumento de llegadas a Baleares y la situación geopolítica en el Mediterráneo Occidental, el Ministerio puso en marcha, a partir del primer trimestre del año, apunta un comunicado oficial, «un seguimiento diario y pormenorizado de los inmigrantes» que acceden al archipiélago a través de sus costas. El objetivo de la medida perseguía la anticipación a posibles dificultades en la absorción de llegadas masivas.

En septiembre del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de emergencia en las Islas Baleares en respuesta al incremento de inmigrantes llegados a estas costas a lo largo de 2025 y la necesidad de reforzar la atención humanitaria hacia estas personas.

La declaración incluía distintas actuaciones como la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y atención adecuados, servicios de traducción e interpretación, atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia o atención a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad.

El sistema de acogida de protección internacional proporciona la cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal que carecen de recursos económicos, acompañándolas en su proceso de adquisición de la autonomía e integración en la sociedad española.

54.597 inmigrantes atendidos en España

A nivel nacional el programa de atención humanitaria atendió en 2025 a 54.597 personas en situación de vulnerabilidad, llegadas a España por vía marítima o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. El 91% eran hombres.

Desde el Ministerio han apuntado que a lo largo del 2025 el citado programa se ha desarrollado con una capacidad total de 22.117 plazas, que han sido ocupadas en un 81,6%. Las principales nacionalidades de las personas atendidas fueron Mali, Senegal, Marruecos y Guinea (Conakry).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en el proceso de traslados de los inmigrantes llegados a España, una vez que son identificadas. «El sistema cuenta con centros distribuidos por todo el territorio nacional lo que permite garantizar un adecuado servicio de acogida y reducir la presión en las zonas de primera llegada», han señalado desde el departamento que dirige Elma Saiz.