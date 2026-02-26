Tragedia en Felanitx: hallan muertos a una madre de 82 años y a su hijo de 54 en su domicilio

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han asumido la investigación del hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre de 80 años y su hijo de unos 54 localizados en un domicilio de Felanitx. Los hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 14.00 horas, cuando un familiar alertó a la Policía Local tras encontrar a la mujer fallecida en su vivienda, situada en la calle Grivia.

Inmediatamente, varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, acompañadas de equipos sanitarios del SAMU-061, se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, los profesionales confirmaron que tanto la madre como su hijo habían fallecido. Desde entonces, los agentes de la Benemérita se han encargado de esclarecer las circunstancias de este trágico suceso.

Los investigadores han iniciado una inspección minuciosa del inmueble, recogiendo pruebas y buscando indicios que puedan ayudar a determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

El hallazgo ha conmocionado a la localidad, y vecinos del barrio de la calle Grivia han expresado su sorpresa y consternación ante la noticia. Las autoridades han pedido colaboración y tranquilidad, asegurando que la investigación seguirá su curso hasta esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a la familia y a la comunidad afectada.

Mientras se desarrolla la investigación, los expertos forenses continuarán con los análisis pertinentes para determinar el motivo exacto de la muerte de ambos. La Policía Local de Felanitx y la Guardia Civil trabajan de manera coordinada, garantizando que todos los protocolos de actuación se cumplan en este tipo de incidentes.