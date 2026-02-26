La Fira del Ram está de regreso a Palma: abre sus puertas este viernes hasta el 12 de abril

La Fira del Ram está de regreso a Palma: abre sus puertas este viernes 27 de febrero en el recinto de Son Fusteret hasta el 12 de abril. Este año contará con 67 atracciones, 51 casetas de juego y 44 locales de comida.

Como en ediciones anteriores, habrá varios días sin música entre semana pensados para personas que por motivos de salud no pueden disfrutar de las atracciones con la música ambiente tradicional de la feria. Serán los días 3, 11, 19, 23, 31 de marzo y 8 de abril. Los precios se moverán en torno a los tres euros y los seis euros, similares a los de 2025.

La sede de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha acogido este jueves la presentación de la Fira del Ram por parte de la Asociación de Feriantes.

La novedad de este año es la atracción Impact, una máquina de diversión que despierta gran expectación porque simplemente es «única en el mundo». Está catalogada como Thrill ride -paseo emocionante-, es decir, una máquina que produce «grandes emociones debido a los movimientos rápidos y a los cambios de sentido bruscos».

Otra atracción que repite es la High Energy de la que sólo hay dos en Europa y una de ellas estará estos días en Palma. Esta atracción da la posibilidad a los visitantes de disfrutar de una panorámica de la feria a una altura de 30 metros, pero de una manera relajada.

Horarios y reparto de atracciones

De las 67 atracciones que este año ofrece la Fira del Ram, 28 son para mayores y 39 para menores. A estas se les unen 51 casetas de las denominadas de juego y 44 establecimiento de comida. Según han informado, este último colectivo ha aumentado su presencia y con una gran variedad de tipos de cocina.

La Fira del Ram se inaugurará este viernes y estará abierta hasta el 12 de abril de lunes a jueves de 16.30 a 23.00 horas; los viernes de 16.30 a 1.00 horas; sábados de 11.00 a 1.00 horas y domingo de 11.00 horas a 23.00 horas.