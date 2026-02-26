Suecia intercepta un dron ruso cerca del portaaviones francés Charles de Gaulle, el único nuclear europeo

Las fuerzas armadas suecas neutralizaron un dron de presunto origen ruso que se aproximaba al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, mientras este se encontraba atracado en el puerto de Malmö (Suecia) participando en unas maniobras militares estratégicas.

El Charles de Gaulle (R91 es el buque insignia de la Marina Nacional francesa y el único buque de superficie de propulsión nuclear en servicio en Europa Occidental. Bautizado en honor al general y expresidente de Francia, Charles de Gaulle, su construcción comenzó en 1989 y fue comisionado en el año 2001.

Según diversas fuentes, incluido el canal público sueco SVT, el dron detectado cerca del portaaviones Charles de Gaulle no tripulado habría despegado desde un buque ruso cercano y se acercó a una distancia de entre 10 y 13 kilómetros del portaaviones. Las defensas suecas detectaron rápidamente la intrusión y activaron contramedidas electrónicas (interferencia o jamming) para bloquear su control y señal.

Tras la acción, el dron desapareció de los radares. No está claro si logró regresar a su buque de origen o si cayó al mar.

El incidente, ocurrido el 25 o 26 de febrero de 2026, ha sido calificado como un serio problema de seguridad en la zona del estrecho de Öresund. El Charles de Gaulle, buque insignia de la Marina francesa y el portaaviones de propulsión nuclear más grande fuera de Estados Unidos, estaba realizando ejercicios en el marco de su despliegue en el norte de Europa.

Ni Francia ni Suecia han confirmado oficialmente intenciones hostiles del dron, aunque el origen ruso y la proximidad al buque francés han generado preocupación en el contexto de las tensiones actuales en la región del Báltico.