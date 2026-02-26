Ni Madrid ni Vigo: la OCU confirma cuál es la ciudad más sucia de toda España

España, un país reconocido por riqueza cultural, su deliciosa gastronomía, sus impresionantes paisajes e historia, también destaca por la limpieza de sus calles. Con más de 8.000 municipios distribuidos en sus comunidades autónomas, es el segundo país más visitado del mundo, lo que refleja su atractivo turístico. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado la limpieza de las ciudades españolas mediante una encuesta realizada en 2023. Esta encuesta de la OCU, en la que participaron casi 7.000 residentes de 59 ciudades, ha permitido identificar cuál es la ciudad más limpia y más sucia de España.

La OCU ha destacado al municipio con la mejor puntuación en términos de limpieza. Esta distinción se basa en la percepción de los habitantes sobre la higiene en su entorno, lo que refleja un compromiso con la calidad del espacio urbano y el bienestar de sus residentes. De este modo, mientras España continúa atrayendo turistas por sus diversas cualidades, la limpieza de sus ciudades se ha convertido en un factor importante para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la imagen del país a nivel internacional.

La ciudad más sucia de España según la OCU

La OCU ha publicado los resultados de su encuesta sobre la limpieza en ciudades españolas, revelando importantes diferencias en la percepción de los ciudadanos. Oviedo, en Asturias, destaca como la ciudad más limpia de España, con una puntuación de 86 sobre 100. Esta calificación se debe a la satisfacción de sus residentes con la limpieza de calles, aceras y zonas públicas.

Le siguen otras dos ciudades del norte, Bilbao y Vigo, con 77 y 76 puntos respectivamente. Otras localidades que también sobresalen en la limpieza incluyen Pamplona y Albacete. La clasificación completa de las 10 ciudades más limpias de España está encabezada por Oviedo, Bilbao, Vigo, Pamplona, Albacete, Getxo, Soria, Salamanca, San Sebastián y Huesca.

En contraste, la encuesta ha puesto de manifiesto que Palma, en las Islas Baleares, es la ciudad con la peor puntuación en lo que respecta a la limpieza, obteniendo sólo 35 puntos sobre 100. Sevilla, Alicante y San Sebastián de los Reyes también figuran entre las ciudades menos limpias. La encuesta revela que la limpieza urbana sigue siendo un tema preocupante, ya que la satisfacción general ha disminuido desde el estudio anterior en 2019.

Además, se observa que las grandes capitales mediterráneas y del sur, las más turísticas, suelen recibir las valoraciones más bajas. Ciudades como Barcelona, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria han visto una notable caída en sus puntuaciones desde 2019. En contraste, algunas ciudades han mostrado mejoras significativas, como Guadalajara, Jaén y Lugo, que han escalado posiciones en el ranking.

El estudio también destaca que, aunque un mayor gasto en limpieza no siempre se traduce en mejores calificaciones, la frecuencia de las tareas de limpieza, como el barrido y el baldeo, tiene un impacto positivo en la satisfacción ciudadana. La OCU recomienda aumentar la frecuencia de estas tareas para mejorar la percepción general sobre la limpieza, sobre todo en la ciudad más sucia de España según este estudio.

Las mejores ciudades para jubilarse

La jubilación es un momento anhelado por muchos españoles que desean disfrutar de sus últimos años en tranquilidad y sin estrés. A menudo, esto implica dejar atrás las ciudades natales en busca de destinos más serenos que ofrezcan una alta calidad de vida, combinando un buen clima con servicios adecuados.

Un estudio reciente de la OCU clasifica las ciudades españolas en función de diversos factores como limpieza urbana, coste de vida, seguridad, contaminación, oferta cultural, ocio y mercado inmobiliario. Vigo destaca como la mejor ciudad para vivir en España, obteniendo la primera posición tras una encuesta realizada a más de 3.000 residentes de las 15 ciudades más grandes del país.

Vigo destaca por una combinación de factores favorables, incluyendo un buen clima, excelentes servicios urbanos y una amplia oferta cultural para los jubilados. Los residentes valoran positivamente la limpieza de las calles, la seguridad, y el coste de vida razonable. Además, Vigo ofrece una atención sanitaria destacada, con un sistema que recibe una buena puntuación por su eficiencia y accesibilidad.

Le siguen Zaragoza y Bilbao, que también se colocan en los primeros lugares del ranking debido a su alta calidad de vida. El informe sitúa a Vigo, Zaragoza y Bilbao como las ciudades con mejores condiciones para disfrutar de la jubilación, mientras que Madrid y Barcelona ocupan las posiciones más bajas en cuanto a calidad de vida.

En términos de atención sanitaria, un aspecto crucial para los jubilados, Bilbao se posiciona como la ciudad con el mejor servicio. Un 72% de los encuestados expresaron su satisfacción con la sanidad en la ciudad vasca. Zaragoza y Córdoba también son destacadas por su atención sanitaria, con un 69% y un 62% de satisfacción respectivamente.

Este enfoque en la calidad de los servicios sanitarios y otras infraestructuras refleja la importancia de estos factores en la elección de un lugar para disfrutar de una jubilación tranquila..