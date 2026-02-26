150 m2, seis habitaciones y vistas al Jardín de las Visitas: así es el pisazo que Loles León vende en Madrid

La famosa actriz Loles León ya no vive en el piso que tenía en el centro de Madrid. La actriz ha vendido la vivienda en la que ha pasado los últimos años, un piso grande en el barrio de Palacio. Más de 150 metros cuadrados repartidos en varias estancias y en una zona que muchos madrileños identifican al instante ya que está a un paso de las Vistillas y con la Almudena prácticamente enfrente.

La venta se formalizó entre mediados y finales de 2025, aunque no se ha hecho pública la cifra exacta. En esa parte del distrito Centro, los inmuebles de tamaño similar se mueven por encima del millón de euros, según el mercado actual. El edificio, levantado en 1947, conserva ese aire clásico de las fincas del Madrid antiguo, por lo que nos podemos encontrar con pisos amplios y distribución tradicional. Para Loles no era sólo una casa más. Allí encontró cierta calma después de años nada sencillos en lo económico. Ese piso representaba una etapa de estabilidad que no llegó de la noche a la mañana, sino tras varios tropiezos financieros que ella misma ha contado sin rodeos en sus entrevistas como la que reciente dio a Jordi Évole para su programa, Lo de Évole, en La Sexta.

Así es el pisazo que Loles León vende en Madrid

Según publica El Español, que ha tenido acceso en exclusiva a los detalles de la venta, el piso suma 157 metros cuadrados distribuidos de forma clásica contando con un hall de entrada, un gran comedor, una cocina con despensa, seis habitaciones, un baño y un aseo.

Seis habitaciones en pleno centro de Madrid no es algo habitual hoy en día. Son espacios pensados para otra época, cuando las casas se diseñaban con estancias independientes y techos generosos. Ese carácter, unido a las vistas abiertas hacia las Vistillas, convierte la vivienda en una pieza especialmente atractiva dentro del mercado inmobiliario del distrito Centro. Según se ha publicado, la nueva propietaria es una poetisa madrileña que, desde ahora, disfrutará de una localización que combina tranquilidad y vida urbana. Palacio es una zona donde conviven historia, turismo y vecinos de toda la vida.

Una trayectoria marcada por subidas y bajadas

La venta del piso no puede entenderse sin el contexto personal y financiero de la actriz. Loles León nunca ha escondido que su economía ha atravesado momentos muy duros. En varias entrevistas ha reconocido que llegó a arruinarse y que tomó decisiones profesionales motivadas por la necesidad.

En su reciente conversación televisiva con Jordi Évole explicó, con su franqueza habitual, que a veces aceptó trabajos simplemente porque necesitaba el dinero. «En la vida todos tenemos mochilas», decía, aludiendo a responsabilidades familiares, deudas y compromisos que no siempre se ven desde fuera.

Esa sinceridad ha sido una constante en su discurso público. Ha hablado abiertamente de pérdidas, de inversiones fallidas y de la presión fiscal que la llevó a vender incluso su apartamento en la playa, una operación en la que perdió los ahorros que había acumulado durante tres décadas.

El golpe judicial que casi la deja sin ahorros

Uno de los episodios más delicados fue su enfrentamiento con Hacienda por las declaraciones correspondientes a 2008, 2009 y 2010. La Agencia Tributaria consideró que determinados ingresos facturados a través de su sociedad debían haberse declarado como persona física.

La resolución fue clara. La actriz tuvo que hacer frente a una regularización cercana a los 188.000 euros, además de una multa que rondaba los 65.000 euros. La sentencia confirmó el criterio de Hacienda y el impacto económico fue importante. Fue un periodo que la dejó prácticamente sin colchón financiero. Sin embargo, lejos de retirarse, León continuó trabajando con intensidad en teatro, televisión y entretenimiento, reconstruyendo poco a poco su situación económica.

De la Barceloneta al barrio de Palacio

Nacida en la Barceloneta, en Barcelona, Loles León se instaló en Madrid a comienzos de los años 80 para impulsar su carrera artística. Con el tiempo se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine español, con una trayectoria que incluye títulos emblemáticos y una fuerte presencia en televisión.

Crió sola a su hijo Bertoldo y ha defendido siempre que su prioridad fue sacar adelante su vida familiar mientras mantenía su vocación artística. Esa combinación de carácter, humor y resistencia ha definido su carrera.

Hoy, con 75 años, sigue en activo. Compagina su trabajo como actriz con un nuevo proyecto como presentadora en RTVE, al frente de un programa semanal de prime time titulado Zero dramas.

La venta de su piso en el barrio de Palacio no es un final, sino un cambio. Un movimiento más dentro de una biografía profesional que nunca ha sido lineal. El inmueble con vistas a las Vistillas ya pertenece a otra persona, pero la actriz continúa sumando capítulos a una historia marcada por la constancia y la capacidad de volver a empezar.